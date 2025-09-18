BTN enfatiza la digitalización como la clave para la resiliencia empresarial en medio de la incertidumbre global

Yakarta, Viva – PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (Btn) Fortalecer la cooperación en los campos de la educación financiera, el desarrollo de la investigación y aumentar la capacidad de talento joven. Uno de ellos se realizó firmando un memorando de entendimiento (MoU) con la Universidad Estatal de Malang (UM).

El Director de Financiación de la Red y Minoristas BTN, dijo Rully Setiawan, UM es uno de los campus conocidos en Indonesia que tiene una cooperación mutua y en profundidad con BTN. Por lo tanto, BTN tiene la responsabilidad de apoyar el desarrollo de capacidades de los estudiantes de UM, especialmente en la era digital en medio de los desafíos de la dinámica global.

«BTN ha construido sinergia con UM durante mucho tiempo. Por lo tanto, BTN como un banco que se centra en el desarrollo del emprendimiento, especialmente en el campo de la vivienda, tiene la responsabilidad de la alfabetización en el campo del emprendimiento digital. Esperamos que más estudiantes de UM sean emprendedores en el futuro», dijo Rully, citada de su declaración, el jueves 18 de septiembre, 2025.

En una conferencia pública que se celebró, Rully explicó cómo la incertidumbre global, desde la geopolítica hasta las grandes políticas de proteccionismo estatal, tuvo un impacto en la economía mundial, incluida Indonesia. Sin embargo, enfatizó que el cambio en el comportamiento digital de la comunidad presentó nuevas oportunidades para negocio.

«En medio de la incertidumbre global, digitalización ser la clave para la resiliencia. Los consumidores ahora exigen servicios que son rápidos, fáciles, personales y seguros. Los bancos que puedan transformarse seguirán siendo relevantes e incluso liderarán «, dijo.

Rully ejemplifica los pasos de transformación tomados por BTN a través de Bale por BTN, un SuperApp que ahora se ha utilizado casi 3 millones de usuarios con más de 1.300 millones de transacciones. Según él, esta aplicación no es solo una herramienta de transacción, sino también un contenedor de ecosistemas digitales que incluye propiedades, comunidad, negocios, comerciante y servicios prioritarios.

«La transformación de BTN no se detiene en la tecnología, sino que toca la cultura de la organización, los modelos de negocios y el fortalecimiento de los recursos humanos. Se alienta a nuestros empleados a atreverse a salir de la zona de confort, y ese espíritu también es lo que transmitimos en UM hoy», agregó Rully.

Para los estudiantes de UM, enfatizó la importancia de construir una mentalidad de transformación desde el principio. Él resume las seis disposiciones que necesita para tener una generación joven: alfabetización digital, espíritu emprendedor, perspicacia global, habilidades blandas adaptativas, compromiso de sostenibilidad y red colaborativa.

«No solo debe ser un espectador en esta era de cambio. Sea un creador de soluciones, se atreve a probar cosas nuevas y construir una red para crear oportunidades. El mundo está esperando su contribución», dijo.

En la misma ocasión, el canciller de UM, el Prof. Dr. Hariyono, M.PD., en sus comentarios expresó su aprecio por los pasos de BTN, que no solo jugaron un papel como un banco de finanzas de vivienda, sino también como un socio estratégico del mundo de la educación.

«La cooperación con BTN abre grandes oportunidades para que los estudiantes aprendan directamente del mundo industrial, especialmente cómo la educación financiera y la transformación digital pueden ser la principal disposición para enfrentar desafíos globales», dijo Hariyono.

La cooperación comercial entre BTN y UM ha estado sucediendo durante mucho tiempo. BTN se ha convertido en un banco que gestiona el depósito y el depósito actuales para varios tipos de fondos del campus, a saber, incluyendo la investigación y dedicación de las organizaciones estudiantiles (PPO), SPP Online e Indonesia Smart Card (KIP). BTN también proporciona QRI en varias unidades de negocios de UM, Facilidades de Crédito de Propiedad de la vivienda (KPR) para empleados, así como cajeros automáticos en el entorno del campus.

Se espera que la sinergia pueda proporcionar conveniencia y eficiencia para la unidad de negocios de UM en la gestión de las finanzas del campus, mientras que BTN tiene la oportunidad de ampliar el rango de servicios y aumentar el valor agregado para las instituciones educativas.

«En el futuro, esta cooperación continuará mejorando y ampliando explorando oportunidades de colaboración que brindan beneficios para ambas partes. UM tiene una serie de unidades de negocios, por lo que las necesidades operativas, como la gestión de las cuentas corrientes, los sistemas de nómina para los empleados, así como la provisión de servicios de transacciones no en efectivo a través de EDC y QRIS puede ser el potencial de cooperar cooperar», dijo Rully.

Además del sector empresarial, BTN a través del Centro de Finanzas de Vivienda expresó su preparación para apoyar el desarrollo de las habilidades y competencias de los estudiantes de UM a través de la provisión de oportunidades de pasantías para estudiantes, organizaciones de seminarios, capacitación y otras actividades de colaboración que pueden proporcionar beneficios sostenibles para ambas partes.