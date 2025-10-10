BTN distribuye 142.749 unidades KPR subsidiadas hasta septiembre de 2025, principalmente a Millennials

Jacarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk se muestra optimista de que podrá distribuir fondos del programa Fondo de Liquidez para el Financiamiento de la Vivienda (FLPP) a hasta 220 mil unidades de Crédito de Vivienda Pública (hipoteca) subvención hasta finales de este año.

Lea también: BTN no absorbe de manera óptima las colocaciones de fondos gubernamentales, Purbaya los desviará a otro banco



director presidente BTN Nixon LP Napitupulu reveló que BTN había distribuido 142.749 unidades KPR subsidiadas hasta el 30 de septiembre de 2025, o el equivalente al 64,89 por ciento del objetivo de absorción de cuotas FLPP de BTN.

«BTN tiene un mandato del gobierno con el noble objetivo de distribuir viviendas habitables a millones de familias. Con el programa KPR subsidiado por el gobierno, muchas familias de bajos ingresos reciben ayuda para poder tener la casa de sus sueños y un futuro mejor», dijo en su declaración en Yakarta, el viernes 10 de octubre de 2025.

Lea también: Pramono Revela Que Los Fondos APBD De DKI Yakarta Han Caído Drásticamente, A IDR 79 Billones



Sobre la base de esta cantidad, se registró que la distribución nominal alcanzó los 17,66 billones de rupias de la cuota total de BTN de 26,40 billones de rupias. BTN distribuyó un total de 99.441 unidades y las 43.308 restantes fueron distribuidas por unidades de negocio de la sharia.

«El total de 140 mil unidades que se han distribuido para FLPP KPR significa que hay 140 mil familias que han sido ayudadas gracias al arduo trabajo de BTN», dijo.

Lea también: Se publican las reglas de crédito del programa de vivienda, BTN confía en que puede acelerar a los desarrolladores de MIPYMES que trabajan en proyectos de vivienda





Director de BTN Nixon LP Napitupulu.

Los millennials dominan

Nixon dijo además que el impacto que sienten las personas que reciben beneficios subsidiados de KPR después de tener una casa habitable es muy positivo para sus vidas. Según un estudio del Centro de Financiamiento de Vivienda BTN, ser propietario de una casa habitable mejora la calidad de vida de las personas.

«El estudio de BTN muestra que los beneficiarios del KPR subvencionado se sienten satisfechos y orgullosos porque tener una casa es un logro en la vida. Por fin tienen activos a largo plazo y pueden gestionar mejor sus finanzas familiares», afirmó Nixon.

La mayoría (alrededor del 88,43 por ciento) de los beneficiarios de KPR subsidiados de BTN pertenecen a la generación millennial o tienen entre 29 y 44 años.

«Esto significa que los testimonios de satisfacción por ser propietario de una casa como un activo a largo plazo reflejan que la mayoría de la generación joven de Indonesia necesita subsidios gubernamentales para mejorar su calidad de vida», dijo.

Por otro lado, su partido también pide al gobierno que preste plena atención al aspecto de viabilidad de la vivienda subvencionada para que la gente pueda vivir realmente una vida digna. Por ejemplo, BTN fue el primero en rechazar el discurso de reducir el tamaño de las viviendas protegidas a sólo 18 metros cuadrados.