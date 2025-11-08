BTN dice que ha distribuido el 93 por ciento de los fondos SAL del gobierno para fomentar el crecimiento económico nacional

Jacarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) reveló que habían distribuido colocaciones dana gobierno por valor de 23,28 billones de IDR hasta el 31 de octubre de 2025. Esta cantidad es el 93% del total restante del exceso de fondos presupuestarios (SAL) por valor de 25 billones de IDR que se colocaron en la empresa.

El director presidente de BTN, Nixon LP Napitupulu, dijo que este logro estaba en línea con las proyecciones mencionadas anteriormente por BTN. Que la colocación de fondos gubernamentales será absorbida en su totalidad antes de mediados de noviembre de 2025.

«A finales de octubre de 2025, BTN desembolsó más de 23 billones de IDR de 25 billones de IDR en fondos o el 93 por ciento del total. Esperamos que antes de mediados de noviembre, la absorción de 25 billones de IDR en fondos gubernamentales se haya completado por completo», dijo Nixon en una declaración escrita en Yakarta, citada el sábado 8 de noviembre de 2025.

Explicó que los datos de BTN muestran que la distribución total de 23,28 billones de IDR al 31 de octubre de 2025 se distribuyó a varios sectores estratégicos, especialmente el sector de la vivienda, tanto a los promotores como a KPR.

Participantes en el contrato masivo BTN Subsidiado KPR.

Nixon explicó, deudor corporación La mayor parte de BTN está relacionada con el sector de la vivienda, es decir, promotores, empresas inmobiliarias y contratistas, así como con otros sectores relacionados con el sector de la vivienda, a saber, salud, educación, comercio y manufactura, con el gobierno.

«El crecimiento en el segmento corporativo ha aumentado recientemente en línea con los esfuerzos de BTN por establecer alianzas con diversos actores para desarrollar el ecosistema habitacional nacional», explicó.

Con este logro, BTN logró distribuir fondos gubernamentales más rápido de lo programado oficialmente por el Ministerio de Finanzas, es decir, hasta diciembre de 2025. En el plan gubernamental, BTN recibió 25 billones de IDR del total de 200 billones de IDR transferidos por el Ministerio de Finanzas del Banco de Indonesia a los bancos Himbara y BSI.