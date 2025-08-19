BTN Asegúrese de que no solo brinde servicios bancarios a la comunidad

Yakarta, Viva – PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK junto con voluntarios de Bakti Bullido Realice actividades sociales en Adang Jaya y Muara Adang Village, Paser Regency, East Kalimantan, presentando a Posyandu para niños pequeños, mujeres embarazadas y ancianos.

Leer también: ¿Qué es Tantiem, que hizo que el presidente se enfurezca



Además del programa de salud, los voluntarios de Bumn también realizaron un programa de seguridad alimentaria a través de las gallinas de la colocación, la mejora de la infraestructura escolar y de la aldea, a la preservación ambiental a través de cientos de semillas de manglares.

Secretario corporativo Btn Ramon Armando dijo que esta actividad era una forma tangible del compromiso de BTN de contribuir a mejorar el bienestar de la comunidad mientras apoyaba el Programa de Responsabilidad Social y Ambiental del Ministerio de SOE (TJSL).

Leer también: Apoye la eliminación de Tantiem, Puan: el beneficio debe ser devuelto al país



«Queremos asistir directamente en la comunidad, no solo a través del servicio bancariopero también a través de programas que son beneficiosos para la salud, la economía y la sostenibilidad ambiental «, dijo Ramon.

Las actividades voluntarias de bumn son actividades anuales llevadas a cabo por el Ministerio de SOES. Este año es la tercera vez que se cree que BTN es el coordinador del programa. En esta actividad, había 10 voluntarios de Bumn Bakti que participaron en ayudar a la comunidad en Paser.

Leer también: Vice Ministro que el Comisionado de Jabat Bumn no puede ser Tantiem, Dasco reveló la razón



Los voluntarios fueron seleccionados mediante una selección estricta de varias agencias de SOE que van desde Pt Bukit Asam (Persero) TBK hasta PT Bank Mandiri (Persero) TBK.

En la inauguración de las actividades voluntarias de Bumn Bakti en el Adang Jaya Village Hall, Paser, East Kalimantan, viernes (15/8), el Coordinador de TJSL del Ministerio de Soe Hera Zera esperaba que la presencia de voluntarios de Bumn pudiera convertirse en una manifiesta tangible de las SOES en la presencia de la comunidad.

«Los voluntarios de Bumn Bakti no solo brindan asistencia, sino que también aportan un espíritu de unión, cuidado y nueva esperanza para las personas en áreas remotas. Nuestra presencia en Paser es una prueba de que Bumn está presente en Indonesia, desde la ciudad hasta las aldeas más lejanas», dijo Hera.

Mientras tanto, el jefe de la aldea Adang Jaya Sajio expresó su aprecio por la presencia de bumn en la región.

«Estamos agradecidos por la verdadera presencia de los voluntarios en esta aldea. Esperamos que los programas y la asistencia traídos a esta aldea realmente puedan ser sintiendo por todos los ciudadanos y traer cambios positivos a sus vidas», dijo Saijo.

El jefe de Muara Adang Kurniansyah Village también dio la bienvenida a la presencia de voluntarios de Bumn Bakti. Según él, la presencia de voluntarios de BTN y Bumn Bakti trajo beneficios concretos a nuestra aldea, desde servicios de salud hasta esfuerzos de preservación ambiental.

«Nuestra esperanza, actividades como esta pueden continuar para que la comunidad pueda sentir el impacto de manera continua», dijo Kurniansyah. (Hormiga)