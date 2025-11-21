BTN absorbe todos los fondos de colocación del gobierno, director general: se ha convertido en crédito

Jacarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) anunció que había alcanzado con éxito su objetivo de distribución de colocaciones dana gobierno por valor de 25 billones de IDR a mediados de noviembre de 2025.

El director presidente de BTN, Nixon LP Napitupulu, dijo que este logro está en línea con las proyecciones anteriores de BTN y más rápido que el objetivo del gobierno, es decir, finales de diciembre de 2025.

«Actualmente los fondos del saldo presupuestario son mayores (SAL) se distribuyó íntegramente este noviembre por un valor de 25 billones de IDR. «Así que hemos absorbido todo en crédito», dijo en una declaración escrita en Yakarta, citada el viernes 21 de noviembre de 2025.

Director de BTN Nixon LP Napitupulu.

Nixon explicó que la mayor parte de la distribución de fondos gubernamentales se canalizó al sector inmobiliario, incluidos los promotores y KPR. Esta realización se ha realizado de acuerdo con la cartera de crédito disponible en BTN y las disposiciones reguladas por el Ministerio de Hacienda.

Cuando se completó la distribución de fondos por valor de 25 billones de IDR, Nixon reveló que BTN estaba interesado en presentar una solicitud para la colocación adicional de fondos gubernamentales. Esto se debe a que BTN seguirá fomentando la expansión del crédito hasta finales de 2025.

«El objetivo es apoyar al sector inmobiliario, que todavía está en expansión entre noviembre y diciembre», afirmó.