





El ministro de Comunicaciones de la Unión, Jyotiraditya Scindia, durante un evento en Delhi, dijo que: “En los próximos seis a ocho meses, el Bharat Sanchar Nigam Limited, desarrollado indígena (Bsnl) La red 4G se actualizará a 5G «.

Al dirigirse al `Kautilya Economic Enclave 2025` en la capital nacional, el ministro dijo que India ha entrado en el Club de Tecnología 4G con su propio estándar 4G.

Scindia, al dirigirse al cónclave, poner luz aún más en la transformación de la conectividad 5G y afirmó que «esta es la capacidad de innovación de la India y la empresa de innovación. Pero no vamos a descansar. Dentro de los próximos seis a ocho meses, cambiaremos estas torres 4G a redes 5G y proporcionamos la capacidad de red 5G de fin de extremo a través de la longitud y el pan de la India».

Al reflexionar sobre el tema del cónclave, «Buscando prosperidad en los tiempos turbulentos», el ministro de la Unión, Jyotiraditya Scindia, dijo que, bajo el liderazgo del primer ministro Narendra Modi, India ha transformado los desafíos globales en oportunidades a través de la previsión y la resistencia «. Según IANS.

India se ha unido a un pequeño grupo de cinco países capaces de proporcionar un entorno de telecomunicaciones totalmente indígena. Después de 17 años, BSNL ha vuelto a la rentabilidad, con su base de suscriptores aumentando de 78 lakh a 2.2 millones de rupias en solo un año.

Ministro de la Unión Scindia Además, señaló que todas las torres son actualizables a 5G, preparando a India para futuras demandas tecnológicas.

El Ministro declaró además que India se convertirá en la segunda economía más grande del mundo para 2027, lo que demuestra la capacidad de la nación para aprovechar la riqueza y el intelecto.

El mes pasado, BSNL lanzó la pila de telecomunicaciones Bharat, o la inteligente ‘Swadesh 4G Network’, que se conectará a más de 26,700 aldeas con conectividad a Internet de alta velocidad por primera vez.

BSNL introdujo la red, una solución moderna y segura creada total en India junto con Tata Consultancy Services (TCS), el Centro para el Desarrollo de Telematics (C-DOT) y Tejas Networks Limited.

Con este lanzamiento, India Se convierte en el quinto país del mundo en haber desarrollado una pila de tecnología de telecomunicaciones indígenas autosuficiente capaz de apoyar 4G y más.

Más de 2.2 millones de rupias ahora tendrán acceso a datos 4G a tasas razonables. Además, las personas en las zonas rurales ahora pueden acceder a servicios como el aprendizaje digital, el equipo agrícola mejorado y la telemedicina 24/7.

(Con insumos de IANS)





Fuente