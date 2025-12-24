BSN garantiza la disponibilidad del suministro de efectivo para satisfacer las necesidades de los clientes durante el momento navideño

Jacarta – Banco Nacional de la Sharia (Licenciatura en Ciencias) garantizar su disposición para prestar servicios a clientes y sociedad durante la temporada navideña de Navidad y Año Nuevo 2026 (nataru). Al menos 36 sucursales de BSN están preparadas para operaciones limitadas el 26 de diciembre de 2025.

El director de Network & Retail Funding BSN, Ari Kurniaman, dijo que BSN también había preparado un suministro de efectivo para las sucursales para transacción directamente o en cajeros automáticos durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

«BSN garantiza la disponibilidad de los suministros de efectivo en todas las oficinas de servicio de BSN, especialmente los suministros en todos los cajeros automáticos que están listos para atender a los clientes para sus necesidades durante las vacaciones durante las 24 horas», dijo en una declaración escrita, el miércoles 24 de diciembre de 2025.

Ari estima que la necesidad máxima de transacciones en efectivo durante el período de vacaciones de Navidad se producirá siete días antes de fin de año. Sin embargo, Ari hizo un llamamiento al público para que utilice las instalaciones de banca móvil de BSN que pueden facilitar las transacciones a los clientes.

Además, hay muchas actividades de fin de año que deben llevarse a cabo, como el pago de las cuotas de financiación de la vivienda, las necesidades de Umrah o Hajj, las vacaciones escolares y otras necesidades que los clientes deben organizar cuidadosamente para que las vacaciones de Navidad no se vean interrumpidas.

«Felices fiestas a todos los clientes de BSN y otras comunidades, reunirse con la familia es parte del culto para mantener la amistad, para que luego de las vacaciones regresen con más entusiasmo por una vida más bendecida y digna de confianza», dijo.

Los clientes y el público pueden utilizar los servicios de cajeros automáticos de BSN en todas las oficinas de servicio repartidas por toda Indonesia con el apoyo de 36 sucursales, 76 sucursales secundarias y más de 500 oficinas de servicios de la sharia en colaboración con las oficinas de servicios de BTN en todas las sucursales.

Los clientes de BSN también pueden utilizar los cajeros automáticos de BTN y no hay tarifas de transacción. BSN fomenta el uso de la aplicación Bale Syariah by BSN, a la que se puede acceder en cualquier momento y en cualquier lugar. El Centro de contacto de BSN también está listo para responder a los clientes las 24 horas del día para responder a todas las preguntas y quejas de los clientes, añadió Ari.

Bale Syariah de BSN es una súper aplicación que combina varias funciones y servicios de transacciones bancarias para diversas necesidades, tanto para transferencias de fondos, retiros de efectivo, compras y pagos, como para transacciones utilizando QRIS.