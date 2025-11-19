BSN EGMS establece el objetivo de que los activos aumenten a 100 billones de IDR en 2 años

Jacarta – Banco Nacional de la Sharia (Licenciatura en Ciencias) manifestó su disposición a convertirse en un catalizador para fortalecer la cuota de mercado de la sharia en Indonesia. Después de recibir oficialmente el desbordamiento. activo y responsabilidad de la Unidad de Negocios Sharia (NUEVO) BTN.

Conocido, publicación BSNescindir con activos de alrededor de 71 billones de IDR también está lista para lograr un crecimiento de los activos de la empresa de más de 100 billones de IDR en los próximos 2 años. La preparación de BSN, que actualmente forma parte del grupo de los bancos Sharia con el segundo mayor patrimonio en Indonesia, se transmitió el EGM BSN que se celebró hoy en Yakarta.

El EGMS estuvo presidido por el comisionado principal y comisionado independiente de BSN, Bahrullah Akbar, acompañado por la junta de comisionados, el director principal de BSN, Alex Sofjan Noor, el director principal adjunto de BSN, Arga M. Nugraha, junto con otros miembros de la junta directiva de BSN, aprobaron los 4 puntos de la agenda de la agenda de EGMS.

Los puntos del orden del día aprobados en BSN EGMS el 19 de noviembre de 2025 fueron la Aprobación de la aceptación de la separación de la Unidad de Negocios Sharia de PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk a BSN y la Aprobación de capital autorizado adicional, capital emitido y desembolsado, así como cambios en los estatutos de la Compañía.

Director principal de BSN, Alex Sofjan Noor.

El subdirector principal de BSN, Arga M Nugraha, dijo que EGMS aprobó la aceptación de la transferencia de derechos y obligaciones de UUS BTN para que se registren como capital pagado adicional y se coloquen en la empresa.

Todos los derechos, obligaciones y responsabilidades relacionados con UUS BTN se transfieren a la empresa y son efectivos en la fecha efectiva de separación. Arga asegura que toda la serie de separación de derechos y obligaciones de UUS BTN en su implementación también tiene en cuenta las disposiciones legales Buen Gobierno Corporativo.

«Aseguramos que este proceso de separación se lleve a cabo de acuerdo con lo establecido y seguirá siendo GCG», explicó Arga.

Aparte de eso, el BSN EGMS también aprobó cambios en la composición de los miembros del Consejo de Supervisión de la Sharia de la Compañía que incluyeron el despido honorable de Misbahul Ulum y Syarif Hidayatullah como miembros del Consejo de Supervisión de la Sharia de la Compañía.

Además de nombrar un nuevo Consejo de Supervisión de la Sharia de BSN compuesto por Muhammad Faiz como Jefe del Consejo de Supervisión de la Sharia, Mohammad Bagus Teguh Perwira y Misbahul Ulum como miembros del Consejo de Supervisión de la Sharia.