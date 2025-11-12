BSI recibió oficialmente un permiso de lingotes de OJK para servicios de ahorro de oro

Jacarta – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) el 10 de noviembre de 2025, obtuvo oficialmente una licencia comercial de lingotes para servicios de ahorro que no es de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK). Luego de obtener previamente un permiso para el comercio y la custodia de oro en febrero pasado.

Lea también: Bullion Connect 2025, el gobierno fomenta el fortalecimiento del ecosistema nacional del oro



El subdirector principal de BSI, Bob Tyasika Ananta, en el evento Plata en lingotes Connect 2025 en Yakarta, hoy, reveló esto.

«Gracias a Dios, a partir del 10 de noviembre o hace dos días, BSI recibió permiso para llevar a cabo actividades de depósito de oro. Gracias a OJK. Así que anteriormente el permiso de lingotes de BSI era sólo para el comercio y la custodia, pero hace dos días obtuvimos permiso para depósitos de oro», dijo Bob, el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Lea también: ¿Cuándo es el mejor momento para comprar oro? Esto es lo que dicen los analistas para maximizar beneficios



Para obtener información, los servicios de ahorro de oro son el almacenamiento de oro por clientes en los bancos, donde el oro puede canalizarse en esquemas de financiamiento de oro (oro a oro) y/o comercio de oro. Los servicios de custodia de oro son depósitos de los clientes en el banco, donde el banco obtiene ingresos basados ​​en comisiones. Mientras tanto, los servicios de comercio de oro son transacciones estandarizadas de compra y venta de lingotes de oro.

Desde su lanzamiento hasta el 30 de septiembre de 2025, el servicio de lingotes de BSI ha despertado un gran interés por parte de los clientes. Esto se refleja en el número de clientes que tienen cuentas oro el cual ha llegado a 200,238 clientes, creciendo 94.98 por ciento a lo largo del año (El año hasta la fecha/el último año).

Lea también: El Saldo Mínimo para Clientes Prioritarios BCA es Este, ¡Consulta las Condiciones Completas!



Bob dijo que las actividades comerciales de lingotes hacen que la inversión en oro sea más asequible para todos los niveles de la sociedad. En BSI, los clientes pueden poseer oro a partir de 50.000 IDR o el equivalente a 0,02 gramos a través de BYOND mediante la banca móvil de BSI.



PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)

Además de su asequible valor de inversión, el oro se puede invertir en cualquier momento en un plazo de 24 horas y se imprime con un valor relativamente pequeño. La seguridad está garantizada porque el oro se almacena en una bóveda segura, por lo que los clientes no tienen que preocuparse por perderlo. Los clientes también pueden vender oro en cualquier momento y las ganancias de la venta van directamente a sus cuentas en tiempo real.

Bob dijo que todavía hay muchas oportunidades para desarrollar el mercado del oro de Indonesia. La demanda de oro per cápita de los consumidores es la más baja del sudeste asiático: sólo 0,17 gramos por persona.