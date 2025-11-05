BSF recupera armas y drones a lo largo de la frontera de Amritsar en Punjab







Continuando con su diligente persecución de los drones paquistaníes rebeldes, las tropas de la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF) frustraron aún más intentos de contrabando transfronterizo a lo largo de la frontera. Frontera Indo-Pak en Amritsar.

Según un comunicado, basándose en información precisa, las tropas alertadas del BSF recuperaron el martes una pistola con un cargador en un campo agrícola cerca de la aldea de Roranwala Khurd. El arma estaba envuelta en cinta adhesiva amarilla, con tiras iluminadoras y un lazo de alambre metálico adjunto, indicativo de un lanzamiento de dron.

En otra operación, tras la observación del movimiento de un dron y la rápida activación de contramedidas técnicas, las tropas de BSF derribaron y recuperaron con éxito un dron DJI Mavic 4 Pro de campos cercanos a la aldea de Chak Allabaksh.

Estas recuperaciones ponen de relieve la intensa vigilancia, la destreza tecnológica y la firme dedicación de las tropas del BSF para salvaguardar las fronteras del país y frenar la amenaza del contrabando transfronterizo en Punjab.

La semana pasada, la BSF y la policía de Punjab, en una serie de operaciones coordinadas y basadas en inteligencia, frustraron con éxito actividades criminales en los distritos fronterizos de Gurdaspur y Firozpur, en Punjab, lo que condujo al arresto de un contrabandista y a la recuperación de armas y municiones.

Las tropas de BSF, en colaboración con la policía de Punjab, detuvieron a un contrabandista indio cerca de Dana Mandi en Dera de Baba NanakGurdaspur. El acusado es residente de la aldea de Kahlanwali. De su posesión se ha recuperado una pistola con seis balas reales.

En otra operación, la BSF recibió información creíble sobre malhechores que planeaban llevar a cabo actividades criminales en la zona fronteriza de la aldea de Maboke en Firozpur. Sin embargo, la rápida acción del personal de BSF provocó el fracaso de sus planes. Los funcionarios recuperaron 16 balas reales y un kirpan (espada) del lugar.

El 22 de octubre, las tropas del BSF frustraron otro intento de contrabando transfronterizo y recuperaron un dron que portaba un arma cerca de la frontera en Amritsar.

Según un comunicado del Frontera del Punjab En BSF, las tropas recuperaron un dron DJI Mavic 3 Classic que llevaba una pistola Glock con dos cargadores cerca de la aldea Nesta en el sector de Amritsar.

