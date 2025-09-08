BSF NABS Intruder paquistaní en la frontera internacional en el sector de Jammu RS Pura







En un gran avance en Srinagar, un intruso paquistaní fue detenido por la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF) en la frontera internacional en el sector RS Pura de Jammu el lunes, según lo confirmado por las fuerzas desplegadas en el sector RS Pura de Jammu.

Sin embargo, todavía se esperan más detalles sobre el intruso paquistaní que está atrapado por fuerzas; La situación alrededor de la frontera parece complicada.

Más temprano el domingo, el BSF también había detenido a cinco personas y ha incautado pistolas, heroína y un dron en la frontera de Punjab, dijo el BSF Punjab, informó ANI.

El informe también dijo que las tropas de BSF Punjab también frustraron múltiples intentos de contrabando a lo largo de la frontera. En una represión contra Narco-terror, actuando sobre inteligencia, BSF y Antf Amritsar detuvieron a un contrabandista cerca de Chabbal, Tarn Taran, y confiscó 504 gramos de heroína, un móvil y una bicicleta de su posesión.

Después de eso, en Sur Singh Market, Tarn Taran, un equipo conjunto detuvo a cuatro contrabandistas con 5.032 kg de heroínaDos pistolas, un escorpio, cuatro móviles, dos bicicletas y Rs 1000 en efectivo, agregó además.

Además, durante las horas nocturnas, las tropas vigilantes interceptaron un dron cerca de Ranian, realizó una operación de búsqueda y confiscaron un dron DJI Air 3 con piezas de pistola y una revista. Otra operación en Tarn Taran condujo a la recuperación de piezas de pistola de campos cerca de Wan Village.

Estas principales aprensiones e incautaciones destacan los esfuerzos dedicados de BSF para salvaguardar las fronteras y aplastar las redes Narco-terror respaldadas por Pak, dijo BSF Punjab.

En otro escenario durante las primeras horas del lunes, el Agencia Nacional de Investigación (NIA) El lunes, también realizó búsquedas en 22 ubicaciones en cinco estados y el territorio de la Unión de Jammu y Cachemira en relación con un caso de conspiración terrorista.

Según los funcionarios, las búsquedas se realizaron en ocho ubicaciones en Bihar, una en Karnataka, Maharashtra y Tamil Nadu, dos en Uttar Pradesh y nueve en Jammu y Cachemira, según lo informado por la agencia de noticias ANI.

Los funcionarios, al dirigirse a la redada, afirmaron que «las redadas se están llevando a cabo en estrecha coordinación con la policía estatal en las residencias y locales de personas sospechosas de tener vínculos con redes antinacionales».

(Con entradas de ANI)





