Bryce Young toca la cabeza en el debut de pretemporada de los Panthers

El Panteras de Carolina apertura de pretemporada contra el Cleveland Browns Tenía todos los elementos del fútbol de agosto: una primera serie lenta, una pelea lateral y destellos de promesa. Pero en medio del ruido, Bryce Young Entregó exactamente lo que los fanáticos querían ver: eficiencia, confianza y el tipo de comando que convierte un juego de pretemporada en un vistazo de algo más grande.

En solo 12 instantáneas con los titulares, el tercer año de mariscal de campo pasó de un inestable tres y saliendo a orquestar una unidad de touchdown pulida. Young se veía cómodo, decisivo y ansioso por estirar el campo, dando a los Panthers y sus fanáticos una vista previa alentadora de cómo podría ser una temporada completa bajo el entrenador en jefe Dave Canales.

Un impulso que cambió la energía

La primera posesión de Bryce Young terminó abruptamente, con un tercer saco proveniente del lugar típicamente anclado por la guardia inicial Damien Lewisquien se sentó el juego. Respaldo Ja’tyre Carter Obtuve el guiño en su lugar, y la protección temprana no fue ideal. Pero cuando Carolina recuperó la pelota, Young voló el tono por completo.

Abrió el segundo viaje descriptando un golpe de 30 yardas perfectamente ubicado para el novato Tetairoa McMillan por la línea lateral derecha. Esa energía se interrumpió brevemente cuando, dos jugadas después, una Altercado de poste de silbato Entre el receptor de segundo año Xavier Legette y esquinero de los Browns Rayshawn Jenkins condujo a golpes a ser lanzados. Los funcionarios expulsaron a ambos jugadores, pero Young reagrupó con calma la ofensiva en lugar de dejar que el caos descarrile el impulso.

Equilibrio bajo presión

Después de la expulsión, Bryce Young perdió por poco un pase de touchdown a McMillan, quien rápidamente señaló con un pulgar hacia arriba para culpar. Luego, en el siguiente disparo, rodó justo bajo la presión de la luz y disparó un dardo a Jalen Coker rayando por la parte posterior de la zona de anotación durante seis.

«La persona de Jalen en la que todos tenemos un montón de confianza, y él ha jugado en las etapas más grandes». Young dijo después. «Fue grande para nosotros el año pasado. Seguirá siendo grande para nosotros».

Cuando Canales sacó a los titulares, Young había completado 4 de 6 pases para 58 yardas y un touchdown, bueno para una calificación de pasador de 137.5. Más importante aún, lo hizo sin su complemento completo de linieros o receptores iniciales, ajustándose a la perfección a las circunstancias cambiantes y encontrando formas de hacer jugadas contra la segunda unidad de los Browns.

Las estadísticas de pretemporada pueden ser engañosas, pero el contexto es importante. Young no solo sacudió la presión temprana, lo hizo mientras construía química con objetivos nuevos y jóvenes, gestionando la adversidad en el juego y haciéndola parecer fácil.

«La temporada baja es tan larga que olvidas lo mucho que extrañas jugar este juego», dijo Young. «Definitivamente una bendición para poder estar aquí con los mejores fanáticos de la NFL. Ven aquí, ya no es un fin de semana, supongo que no es un domingo, pero sal aquí y juega al fútbol. Siempre es genial».

Para los fanáticos de los Panthers que buscan señales de que su quarterback está listo para dar el siguiente paso, el viernes por la noche ofreció uno claro. Si esta breve aparición de pretemporada es una indicación, los Panthers pueden haber encontrado a su líder a largo plazo.