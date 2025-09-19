Después de solo tres juegos en la temporada de fútbol universitario 2025, Longhorns de Texas jugador de ataque Arch Manning está viendo los desafortunados efectos secundarios de la sobrehipo. Siempre hay un par de jugadores cada año que reciben montones de elogios, incluso si han hecho poco para merecerlo. Si no tiene cuidado, eso podría ser exactamente lo que sucede con Bryce Underwood de Michigan.

Proceder con precaución, Adam Kramer de Bleacher Report Cree que si hay algún mariscal de campo en el país, la gente debería enganchar sus vagones, es un subswood, no Manning, llamándolo «el futuro del fútbol universitario».

«Aunque podríamos sentirnos reacios a otorgar exageración a cualquier jugador dado lo que hemos visto durante el mes pasado, especialmente en este puesto, no hay necesidad de preocuparse. El próximo mariscal de campo superestrella del fútbol universitario ha llegado, ya sea que estemos listos para admitirlo ahora o no», escribió Kramer.

Si solo miras las hojas de estadísticas, nada sería demasiado notable sobre Underwood. Su mejor juego fue contra Nuevo México en su debut, completando 21 de 31 intentos de pase para 251 yardas y un touchdown. Desde entonces, contra Oklahoma y el centro de Michigan, tiene 25 de 49 para 377 yardas, un touchdown y una intercepción.

Pero hay algo diferente en él que muestra su potencial ilimitado.

«La forma en que se mueve. La forma en que lanza. La mecánica. La sensación. La confianza. El tamaño. El brazo. Si se le pidió que compraran acciones en cualquier quarterback a nivel nacional, él sería la respuesta», escribió Kramer.

Debe haber precaución con Bryce Underwood de Michigan

Los primeros elogios para los jóvenes quarterbacks se han apresurado muchas veces antes. Lo que sucede entonces es que los jugadores terminan sufriendo por eso, mientras que aquellos que los elogiaron aparentemente se alejaron ilesos.

«Dado lo mal que muchos de los mariscales de campo más publicitados de la nación han jugado últimamente, nunca ha sido el momento para hacer que tal proclamación haya sido tan pobre», escribió Kramer. «Pero a veces, incluso después de solo tres juegos, el jugador y los flashes son tan espectaculares que uno no puede evitar preguntarse cuán espectacular podría ser a tiempo».

Manning no es el único mariscal de campo exagerado para fracasar en lo que va de la temporada. DJ Lagway de Florida, otro ex cinco estrellas, ha jugado mal. Él y Manning ocupan el primer y tercer lugar en la SEC en intercepciones.

Si bien es difícil no estar entusiasmado con Underwood y lo que puede lograr, tener en cuenta su progresión será clave. Después de todo, acaba de cumplir 18 años en agosto.

Bryce Underwood ya consideró el mejor prospecto de la NFL

Hay señales de que el tren exagerado está cambiando de vías, con Manning convirtiéndose en las noticias de ayer.

Ya CBS Sports ‘Cooper Petagna Tiene Underwood clasificado como el prospecto número 1 de mariscal de campo de la NFL en la universidad, a pesar de que no es elegible durante otros dos años después de esta temporada. El mariscal de campo de Longhorns ni siquiera está en la lista ahora.

El ranking No. 1 de Underwood lo pone por encima de los jugadores como LSU’s Garrett Nussmeier (segundo), Lanorris Sellers de Carolina del Sur (sexto) y Miami’s Carson Beck (octavo).

Quizás primero deberíamos dejar que Underwood obtenga más de tres juegos en su currículum antes de rellenar su ego.

Los Wolverines le darán a su joven mariscal de campo su próximo desafío el 20 de septiembre cuando salgan a la carretera para enfrentar a Nebraska. Ya será la segunda prueba de carretera más grande de Underwood, con Oklahoma el primero.