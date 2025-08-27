Bryan Singer regresa con una película secreta de Jon Voight sobre Israel, Líbano

Después de ocho años en el exilio, director Cantante de Bryan está montando un regreso.

El «Superman regresa«Helmer, que no ha trabajado en Hollywood convencional desde entonces Famoso ser despedido de «Bohemian Rhapsody«En 2017, ha dirigido silenciosamente una película que está protagonizada por el ganador del Oscar Jon Voight.

Singer filmó la nueva película, descrita como un drama de época que gira en torno a la relación entre un padre y un hijo, en Grecia en 2023. Variedad Entiende que el cineasta israelí Yariv Horovoitz («Rock the Kasbah») está involucrado en el proyecto.

Una fuente que ha visto el corte final pero no está involucrado con la producción lo describe como «una película realmente bien hecha con potencial de la temporada de premios», pero predice que «será un gran foco de controversia» debido al tema. La fuente describe la historia establecida en el Medio Oriente a fines de los años 70 o principios de los 80 en el momento en que Israel ocupó el Líbano. «Hace que Israel se vea realmente mal y podría ser polarizador», agrega la fuente. Otra fuente familiarizada con el proyecto dice que la historia sigue a un arquitecto que busca la redención.

Las películas de Singer, que incluyen cuatro salidas «X-Men», han ganado miles de millones de dólares para los principales estudios, incluidos 20th Century Fox y Warner Bros., y han ganado múltiples Oscar por jugadores como Kevin Spacey y Christopher McQuarrie (Ambos para «los sospechosos habituales»). Como esa rara combinación de un autor que hace películas comerciales, permaneció en demanda a pesar de que enfrentó acusaciones de conducta sexual inapropiada que se remontan a 1997, cuando dos adolescentes presentaron una demanda civil alegando que se les ordenó despojar a una escena en una escena en Singer «Alumno. » Reclamaciones similares lo siguieron a lo largo de las décadas siguientes.

En el apogeo de la era #MeToo de Hollywood, The Atlantic publicó un 2019 exponer Ese detallado las presuntas fechorías sexuales del cantante que involucran a menores. El artículo resultó catastrófico para su carrera. (El cantante ha negado categóricamente haber tenido relaciones sexuales, o una preferencia por los niños menores de edad). Por separado, Fox lo despidió de «Bohemian Rhapsody» durante la producción, un movimiento casi sin precedentes en una película que ya está en marcha, debido a ausencias y condiciones caóticas, Comportamiento que supuestamente también tuvo lugar durante la realización de las películas «X-Men» del estudio.

En medio de las controversias, el cantante intentó volver a ingresar a la corriente principal con una nueva versión de $ 80 millones de la película de acción de los 80 «Red Sonja» para las películas del milenio. En ese momento, el CEO de Millennium, Avi Lerner, estaba junto a Singer, pero finalmente lo dejó caer cuando no pudo asegurar a un distribuidor nacional. En cuanto a su nueva película, una fuente dice que un acuerdo de distribución nacional es inminente. No está claro si los territorios internacionales se comprarán en el próximo mercado del Festival de Cine de Toronto.

Variedad anteriormente informó que el cantante era Lanzar una lista de tres películas ambientadas en Israel a los posibles inversores. Se mudó a Israel hace varios años y ha estado trabajando sin un agente después de ser abandonado por WME.