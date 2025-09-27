Bryan Mbeumo regresa a ‘Ex’

Inglaterra, Viva – Emocionante partido de la Premier League 2025/26/26 La séptima semana presenta un duelo caliente entre Brentford VS Manchester United. Este partido tuvo lugar en el GTech Community Stadium el sábado (27/09/2025) a las 18:30 WIB, y se puede ver exclusivamente a través de videos de transmisión en vivo.

Bryan MbeumoVolviendo a la ‘antigua casa’

El principal foco de este partido fue en Bryan Mbeumo, quien regresó a la casa de Brentford como ex estrella del club. El público anfitrión seguramente dará una bienvenida especial al atacante que se había convertido en un ícono de las abejas antes de finalmente migrar.

Aunque ahora en el uniforme del Manchester United, Mbeumo todavía tiene un lugar en los corazones de los partidarios de Brentford. Sin embargo, en el campo, no hay espacio para la nostalgia. Su trabajo es traer a los Red Devils para ganar en la sede del oponente.

La situación de los dos equipos

Brentford parecía bastante sólido al comienzo de la temporada, utilizando el poder colectivo y el apoyo público en casa. Esperan repetir los momentos sorpresa cuando se enfrentan a un gran equipo.

Manchester United vino con la ambición de mejorar la consistencia. Se espera que la presencia de Mbeumo en el frente con otros jugadores estrella sea el arma principal en penetrar en la defensa disciplinaria de las abejas.

Horario y Enlace de transmisión en vivo

Sábado 27 de septiembre de 2025

Inicio: 18.30 Wib

Estadio de la comunidad GTech

EXCLUSIVO EN VIVO EN VIDEO

Link Live Streaming: Brentford vs Manchester United – Premier League 2025

Apuestas de prestigio

Además de los puntos, este partido también es una batalla de prestigio. Brentford quiere demostrar que siguen siendo duros a pesar de que sus jugadores clave se fueron, mientras que Mbeumo está decidido a demostrar su capacidad al llevar a Manchester United a casa con tres puntos.

Composición del jugador

Brentford (4-2-3-1): CAoimhin Kelleher (GK); Michael Kayode, Sep Van Den Berg, Nathan Collins, Aaron Hickey; Yegor Yarmolyuk, Jordan Henderson; Dango Outtara, Mikkel Damsgaard, Kevin Schade; Igor Thiago. Pelatih: Keith Andrews.

Manchester United (3-4-2-1): Bayindir Altay (GK); Luke Shaw, Luke Shaw; Dalot, Manuar de sangre, Fernandes, Patrick Dorgu; Matheus Cunha, Bryan Mbeumo; Benjamin Sesko. El Reuben de Amorim.