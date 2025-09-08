Bryan Fuller sobre cómo se mudó de la televisión al director de cine

Bryan Fuller Hizo una carrera creando series idiosincrásicas como «Pushing Daisies» y «Anibal«, Y ha escrito para muchos más. Ahora está preparando su debut cinematográfico, que debutará en el Festival Internacional de Cine de Toronto de este año.

«Conejito de polvo«, Que tiene su estreno mundial el lunes en TIFF como parte de Midnight Madness, está protagonizada por Sophie Sloan como Aurora, una joven que está amenazada por la bestia gigante, mágica y sedienta de sangre que vive debajo de su cama. Luego contrata a un Hitman (» Hannibal «Stars Mikkelsen) para cuidar el problema … si solo cree ella.

Fuller dice que la historia comenzó como uno de los posibles episodios de la serie 2020 Apple TV+ «Amazing Stories», basada en el programa de antología creado por Steven Spielberg de los años 80.

«De alguna manera, es Spielberg, un homenaje a esas películas traumáticas de la infancia de los años 80, como ‘Poltergeist’ y, particularmente, ‘Gremlins'», dice Fuller. «Fue concebido y diseñado para ser una historia de» historia increíble «. Pero a medida que la desarrollamos para Apple, se observó hasta la muerte, y hubo muchas historias que habíamos desarrollado que no estaban avanzando en el proceso en Apple. Así que pensé, ‘Sabes qué, esta sería una gran película'».

Desde que Fuller ha sido un escritor de televisión, creador y showrunner ocupado desde que escribió por primera vez para «Star Trek: Deep Space Nine» en 1997, rara vez pensaba en dirigir.

«Por lo general, estaba consumido con mucha reescritura, por lo que no había mucho tiempo para dirigir», dice. «Soy profesional e indulgente. Si estuviera dirigiendo con tantas responsabilidades de escritura, y en términos de cuánta reescritura hago como un showrunner, parecía que no podría hacer ambas cosas. No podría estar 100% dedicado a los guiones, además de tomar un mes de descuento en el showrunning. estudio y fue un desastre.

Fuller dice que su parte favorita de la dirección fue hacer realidad la película junto a Sloan, su joven estrella.

«Mis días favoritos fueron trabajar con Sophie Sloan, que tuvo tanta experiencia con las películas como yo, lo cual fue ninguno», dice. «Con Sophie, lo encontramos juntos y pudimos jugar de una manera que generalmente no se pone con un actor de una cierta experiencia. Por lo tanto, los días con Sophie fueron fechas de juego, poder explorar las actuaciones, encontrar el personaje, la cadencia del diálogo y, en una manera que fue juguetona. Es una película que es una película de 10 años, por lo que fue algo sobre la creación de un entorno que iba a ser una experiencia saludable y una sana y una gran experiencia.

Aunque la película era un medio diferente para Fuller, trajo el toque visual y el amor por el color que a menudo impregna sus proyectos. Él dice que tenía un lenguaje compartido único para discutir los colores de «Dust Bunny» con su director de fotografía, Nicole Hirsch Whitaker.

«Nuestras primeras conversaciones fueron en referencia a mi trabajo anterior», dice Fuller. «Si ‘Pushing Daisies’ es muy dulce y ‘Hannibal’ es muy sabroso en términos de la paleta de colores y el estilo de iluminación, esto tiene que ser pollo de mango. Tiene que ser sabroso y dulce y tener un perfil de sabor realmente dinámico. Así que hablamos mucho sobre sabores en lugar de colores».

En última instancia, a pesar de algunas escenas aterradoras, Fuller cree que «Dust Bunny» es el horror perfecto para que las familias vean juntas, ya que muchos bebés de los 80 se engancharon al género gracias a sus amados «Gremlins».

Mire el trailer «Dust Bunny» a continuación.