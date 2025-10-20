Bryan Cranston, SAG-AFTRA y los agentes aplauden las correcciones para Open AI’s Sora 2

AbiertoAI parece haber calmado los temores en torno sora 2ganando SAG-AFTRACAA, UTA y actor Bryan Cranston con nuevas barandillas en la plataforma para proteger las voces y retratos de los actores.

Cranston estuvo entre los que expresaron su preocupación cuando el lanzamiento inicial de la plataforma de vídeo de IA permitió a los usuarios crear su imagen sin su permiso. En un comunicado emitido por el sindicato de actores el lunes, Cranston agradeció a OpenAI por actualizar Sora 2 para agregar nuevas protecciones.

«Estaba profundamente preocupado no sólo por mí, sino por todos los artistas cuyo trabajo e identidad pueden ser utilizados indebidamente de esta manera», dijo Cranston. «Agradezco a OpenAI por su política y por mejorar sus barreras de seguridad, y espero que ellos y todas las empresas involucradas en este trabajo respeten nuestro derecho personal y profesional a gestionar la replicación de nuestra voz y semejanza».

CAA y UTA estuvieron al frente levantando alarmas sobre Sora 2 a principios de este mes, cuando el lanzamiento inicial permitió a los usuarios crear videoclips de IA utilizando personajes con derechos de autor. Desde entonces, OpenAI ha estado en modo de control de daños y ha trabajado con las partes interesadas de la industria para intentar solucionar la situación.

SAG-AFTRA y las agencias señalaron que la empresa ha participado en una “colaboración productiva” para proteger los derechos de los actores. En un comunicado, Sean Astin, el nuevo presidente del sindicato, señaló que los actores corren el riesgo de una “apropiación indebida masiva” por parte de AI.

«Bryan hizo lo correcto al comunicarse con su sindicato y sus representantes profesionales para abordar el asunto», dijo Astin. «Este caso particular tiene una resolución positiva. Me alegro de que OpenAI se haya comprometido a utilizar un protocolo de participación voluntaria, donde todos los artistas tienen la posibilidad de elegir si desean participar en la explotación de su voz y su imagen utilizando la IA».

OpenAI anteriormente respaldado la Ley No Fakes, una ley federal que prohibiría las réplicas digitales no consensuadas. SAG-AFTRA ha hecho de la aprobación de esa ley una de sus máximas prioridades legislativas. Según la ley actual, los actores tienen protección de voz y imagen en California y otros estados, pero no a nivel federal.

«OpenAI está profundamente comprometido a proteger a los artistas de la apropiación indebida de su voz y su imagen», dijo Sam Altman, director ejecutivo, en la declaración conjunta del lunes. «Fuimos uno de los primeros defensores de la Ley NO FAKES cuando se introdujo el año pasado, y siempre respaldaremos los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes».

Sora 2 permite a los artistas «optar por» que se utilicen sus imágenes en la plataforma. Pero el lanzamiento inicial permitió a los usuarios manipular las imágenes de actores que no habían optado por participar, lo que generó temores de que el sistema fuera funcionalmente una «exclusión voluntaria». Altman dijo más tarde que OpenAI estaba modificando la plataforma para brindar a los titulares de derechos de autor y a los artistas un mayor control sobre cómo se utilizan sus imágenes.