¡Brutal! El personal de Lokataru fue arrestado de repente por la policía mientras tomaba café en la cantina de la policía de Metro

Yakarta, Viva – No solo director ejecutivo Depósito Fundación, Delpedro Marhaen, que fue arrestado por la policía. El personal de Lokataru, Mujaffar Salim, se dice que es arrestado aparato Polda Metro Jaya.

La investigación asistente de Lokataru, Fián Alaydrus, reveló que el arresto de Mojaffar tuvo lugar en la cantina de la Policía Regional de Metro Jaya el martes 2 de septiembre de 2025. En ese momento, Mjaffar estaba acompañando al equipo de promoción que acompañaba a Deltopar que fue asegurado por primera vez por la policía.

«Bang Mujaffar cuando acompañamos a Del Pedro en la cantina trasera, de repente había 7-8 personas fotografiando todo tipo, trajo lo que eran las herramientas de detección», dijo Fian a los periodistas.



Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen fue arrestado por la policía Foto : Haris Azhar Captura de la pantalla de YouTube

Fian enfatizó que el arresto se llevó a cabo sin una citación o procedimientos de inspección preliminares. «Delpedro en la oficina solía ser, estábamos igualmente protegidos aquí, Mujaffar tomamos café en la cantina, también arrestados.

Aunque había pedido que el examen se pospusiera hasta que el asesor legal estuviera presente, finalmente, los investigadores aún traían a Mujaffar para ser examinados. «Finalmente, después de discutir, podemos. Permitimos que Mujaffar sea examinado. Es un personal de Lokataru», dijo.

No solo arrestado, Mujaffar también se determinó inmediatamente como sospechar Con acusaciones de difundir información falsa que causa ansiedad y reclutamiento de menores para tomar medidas anarquistas. Fue acusado bajo el artículo 160 del Código Penal con respecto a la incitación, al igual que Delpedro.

«En realidad, el sospechoso es de inmediato, el artículo es el mismo que Delpedro. Así que ha habido dos sospechosos de Lokotaru», dijo.

Anteriormente informó, la policía habló sobre las noticias del director ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen, según los informes, recogidos por la policía de Yakarta forzada.

«Por lo tanto, es cierto, la policía metropolitana de Yakarta en este caso investigadores de la Dirección de Investigación Criminal ha arrestado al hermano de DMR», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, el comisionado de policía Ade Ary Syam Indradi, martes 2 de septiembre de 2025.

Él dijo que la persona interesada fue arrestada por acusaciones de incitación en la naturaleza al involucrar a los estudiantes. Hasta ahora, Delpedro todavía se está examinando intensamente.

«Para las supuestas invitaciones de incitación provocativa al involucrar a estudiantes, incluidos niños», dijo.

Para tener en cuenta, el Director Ejecutivo de la Fundación Lokataru, Delpedro Marhaen, fue recogido por la policía de la Policía Metropolitana de Yakarta el lunes 1 de septiembre de 2025.

La Fundación Lokataru a través de su cuenta oficial de Instagram, subió la noticia de Delpedro, fue recogida por la policía en la oficina de Lokataru el lunes por la noche, a las 22:45 WIB.

«Alrta! Alita! Alita! LOKATORU Director Delpedro Marhaen Foundation fue recogido por la Policía Metropolitana de Yakarta sin ninguna explicación!», Escribió la cuenta de @lokataru_foundation citada el martes 2 de septiembre de 2025.

Solidaridad de la sociedad civil para el director de la Fundación Lokataru Delpedro Marhaen, condenó fuertemente el arresto de Delpedro por la Policía Regional de Metro Jaya como actos arbitrarios.

«Este arresto es una acción represiva que hiere los principios de la democracia y los derechos humanos», escribió Solidaridad para Delpedro Marhaen.