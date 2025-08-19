Bruno Tubarao se convirtió en el décimo jugador brasileño propiedad de Persija Yakarta

Yakarta, Viva – Perseguidor Yakarta nuevamente agregó un nuevo jugador extranjero de Brasil después de anunciar el reclutamiento Bruno TubaraoEl martes, para aumentar su fuerza en la Super League 2025/2026.

Se convirtió en un décimo jugador traído por el tigre Kemayoran hasta ahora después de Jordi Amat, Runtunahu Extel y siete jugadores de Brasil, Maxwell, Sousa, Gustavo Franca, Allano, Alan Cardoso, Fabio Silva y Thales.

«Desde la tierra de Brasil, el lugar del fútbol creció como una religión, Bruno Nunes de Barros o Bruno Tubarao, ahora encontró su nuevo puerto, Persija», escribió la declaración oficial de Persija el martes.

Persija es el primer club de Bruno fuera de la liga brasileña después de que anteriormente era pobre en la competencia de fútbol en su país al defender ocho clubes, como Cabofrienent (2015-2018), hasta la RJ (2017), Boa eSporte (2018), Red Bull (2019), Red Bull Bragantino (2019-2023), Vasco DA GAMA (2022), AtléTico), AtléTico, AtléTico, AtléTe Go (2023-2025) Ceará SC (2025).

Cuando se le preguntó cómo se sintió después de unirse al equipo de la ciudad capital, el jugador de 30 años dijo: «Estoy listo para enfrentar desafíos con Persija. No puedo esperar para comenzar a entrenar con mis nuevos colegas del equipo».

En Persija, el jugador nacido en Río de Janeiro, el 5 de marzo de 1995, usará el número de retroceso 88.

«Mi objetivo es ganar la liga con uniforme de Persija. Quiero ser una parte importante del equipo», dijo Bruno.

La presencia de Bruno hizo que el equipo de Mauricio Souza tuvo 10 jugadores extranjeros de Brasil, después de que antes tenían a Carlos Eduardo y Gustavo Almeida.

Mientras tanto, el Kemayoran Tiger es un equipo que ahora está recolectando puntos perfectos después de ganar sus dos primeros partidos en la Super League. Abrieron la Super League al vencer a Persita Tangerang 4-0 en el Estadio Internacional de Yakarta (JIS) y ganar 3-0 contra Persis Solo en el Estadio Manahan.

En el próximo partido, Rizky Ridho y sus amigos recibirán a Malut United en JIS el sábado (8/23) a las 15.30 WIB. (Hormiga)