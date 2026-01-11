Bruno Tubarao está seguro de que Persija aplastará a Persib en GBLA: tenemos mucha confianza

VIVA – Alta confianza acompaña los pasos. persia Yakarta a Bandung. De cara al clásico duelo contra persibPersija lateral derecho Bruno Tubarao Destacó la disposición de su equipo para afrontar la presión en el estadio Gelora Bandung Lautan Api.

Lea también: Frente al Persija, Bojan Hodak dejó este mensaje a los jugadores del Persib



El partido se disputará el domingo 11 de enero de 2026 a las 15.30 horas. Tubarao dijo que la condición física, táctica y mental de los Kemayoran Tigers estaba en óptimas condiciones para desafiar a los anfitriones en el partido crucial para cerrar la primera ronda de la Superliga 2025/2026.

Persija aportó capital positivo a Bandung después de lograr dos victorias consecutivas. La victoria por 3-0 sobre el Bhayangkara Presisi Lampung FC y el resultado de 2-0 contra Persijap nos dieron una confianza que queremos seguir manteniendo.

Lea también: Marc Klok dice que la motivación de los jugadores de Persib se duplica cuando se enfrentan a Persija: ¡Queremos que Bobotoh esté orgulloso!



Según Tubarao, los entrenamientos a lo largo de la semana han sido de alta intensidad. Considera que crear armonía entre los jugadores y el equipo técnico es un factor importante para mantener un rendimiento constante del equipo.

Sin embargo, Tubarao se da cuenta de que le aguardan grandes desafíos. Considera que Persib es un oponente con ambiciones acordes, que está en lo más alto de la clasificación y que siempre presenta una atmósfera diferente cada vez que se enfrenta a Persija.

Lea también: Persib Clean Sweep 7 juegos en casa en GBLA, ¿Persija es la próxima víctima?



«Tenemos una buena preparación. Entrenador Mauricio Souza ha proporcionado un programa de formación y tenemos mucha confianza. «Estamos preparados para conseguir los tres puntos», dijo Tubarao en una rueda de prensa previa al partido, citado en el sitio web oficial del club, el domingo 11 de enero de 2026.

Añadió que Persija no ve este partido como un partido fácil. Sin embargo, con su preparación, el equipo llegó a Bandung con plena confianza en sus propias capacidades.

«Sabemos que el partido no será fácil. Sabemos que el partido de mañana es importante. Sin embargo, como dije, estamos listos para afrontarlo. Creemos en nosotros mismos y llegaremos a hacer un partido extraordinario y luego terminarlo con tres puntos para nosotros», dijo.

El duelo en GBLA también se convirtió en un lugar para demostrar la preparación de Persija, no sólo técnicamente, sino también en el manejo de la presión en medio de una rivalidad que siempre atrae la atención nacional.