Bruno Mars anuncia nuevo álbum ‘The Romantic’ y prepara sencillo para el viernes

Bruno Mars ha anunciado que su nuevo álbum, “The Romantic”, se lanzará el 27 de febrero y la nueva música se lanzará este viernes.

El cantante anunció el álbum a principios de esta semana al publicar en las redes sociales que su álbum estaba listo. “The Romantic” será su cuarto álbum de estudio y su primer lanzamiento en solitario desde “24K Magic”, que se lanzó en 2016. La última vez que lanzó un proyecto como mitad de Silk Sonic junto a Anderson .Paak fue el disco “An Evening With Silk Sonic”, que les valió premios Grammy por grabación del año, canción del año, mejor interpretación de R&B y mejor canción de R&B.

Aunque Mars ha estado fuera del centro de atención como solista, pasó 2025 dominando las listas con varias colaboraciones. “Die With a Smile”, su dueto con Lady Gaga, fue uno de los sencillos más importantes del año, coronando el Billboard Hot 100 durante cinco semanas no consecutivas y convirtiéndose en la canción que más rápido alcanzó los mil millones de reproducciones en Spotify. También apareció junto a Sexyy Red por “Fat Juicy & Wet” y Rosé por “APT.”, el último de los cuales está nominado a grabación del año, canción del año y mejor interpretación de dúo/grupo pop en los Grammy el próximo mes.

El último álbum de Mars, “24K Magic”, lanzado en noviembre de 2016 y se ubicó en el puesto número 2 en el Billboard 200. Generó los sencillos “24K Magic”, “That’s What I Like” y “Finesse (Remix)” con Cardi B. Antes de eso, apareció en el gran éxito de Mark Ronson, “Uptown Funk”, que obtuvo récord del año en los Grammy 2016.