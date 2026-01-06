Bruno Fernandes y Maguire se despiden de Rubén Amorim

VIVA – Partida Rubén Amorim de manchester unido No sólo marcó el final de un experimento como entrenador, sino que también provocó una respuesta abierta en el vestuario de Old Trafford. Varios actores clave optaron por hablar y enviaron mensajes de despedida poco después de que se anunciara la decisión de despedir.

Lea también: El Manchester United considera a Solskjaer tras despedir a Ruben Amorim



En medio de la situación aún volátil del club, las palabras de los jugadores muestran la dinámica interna del United, además de cerrar el corto y estresante capítulo de Amorim desde su nombramiento en noviembre de 2024.

Harry Maguire se convirtió en uno de los primeros jugadores en entregar un mensaje a Amorim. A través de una subida a una historia de Instagram, el central de Inglaterra expresó su agradecimiento por su unión, mientras rezaba por el futuro del técnico.

Lea también: Los fanáticos de MU están divididos después del despido de Amorim, ¿quién es realmente el culpable en Old Trafford?



«Gracias por todo, jefe. Le deseo todo lo mejor para el futuro», escribió el central inglés.

Lea también: Cuando ya no se toleran las críticas, los hechos Rubén Amorim debe irse de MU



No hace mucho, el capitán del Manchester United, Bruno FernandezTambién dio un breve mensaje a su compatriota entrenador. Fernandes expresó su agradecimiento a Amorim y al cuerpo técnico, al tiempo que les deseó éxito en sus próximos pasos.

«¡Gracias, señor! Que usted y su cuerpo técnico tengan siempre éxito», escribió el capitán del Manchester United.

El despido de Amorim fue anunciado el lunes (1/5), tras una serie de resultados considerados decepcionantes. Uno de los momentos cruciales ocurrió cuando el United sólo pudo empatar 1-1 contra el Leeds United el domingo (4/1).

La situación se agravó después de que Amorim criticara abiertamente a la dirección del club en la rueda de prensa posterior al partido. Se dice que esta declaración fue uno de los factores que aceleró la decisión de la dirección de poner fin a la colaboración.

De hecho, Amorim trajo optimismo cuando fue designado para dirigir a los Diablos Rojos. Logró llevar al United a la final de la Europa League la temporada pasada, antes de perder por poco 0-1 ante el Tottenham Hotspur.

Sin embargo, el desempeño en la Premier League no estuvo a la altura de las expectativas. Bajo su dirección, el United registró el porcentaje de victorias más bajo en comparación con los entrenadores anteriores, acompañado de un alto número de goles encajados por partido y un porcentaje mínimo de portería a cero.

Mientras tanto, Darren Fletcher fue designado para dirigir el primer equipo. El excentrocampista del United dirigirá el partido fuera de casa contra el Burnley el jueves de esta semana.