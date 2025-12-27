Bruno Fernandes revela el mediocampista de sus sueños en MU, resulta ser jugador del Everton

VIVA – Bruno Fernandez Resulta que desde hace tiempo prestan especial atención a un nombre que ahora brilla juntos Everton. Mediocampista principal manchester unido Se dice que tiene muchas ganas de volver a jugar con el mismo equipo James Garneruna figura que una vez creció en la academia de los Red Devils.

El Manchester United prioriza la renovación del centro del campo en el mercado de fichajes. Varios nombres jóvenes como Elliot Anderson, Carlos Baleba y Adam Wharton están en el radar principal. Sin embargo, se estima que será difícil incorporar a los tres en un futuro próximo, por lo que el United está empezando a considerar opciones alternativas en la ventana de transferencia de enero.

De esta situación surgió el nombre de James Garner. El informe del Daily Mail afirma que el United apunta al centrocampista del Everton como un objetivo potencial a un precio relativamente asequible. A Garner solo le quedan seis meses de contrato con los Toffees, lo que hace que su posición sea bastante vulnerable.

De hecho, el Everton espera extender el mandato del jugador de 24 años. Sin embargo, a los ojos del Manchester United, Garner se considera una opción realista para solucionar los problemas en el mediocampo, antes de que el club invierta grandes fondos en el próximo mercado de fichajes de verano.

Garner no es una figura ajena al público de Old Trafford. Hizo su debut absoluto con el Manchester United a los 17 años contra el Crystal Palace en febrero de 2019. Poco después, firmó una extensión de contrato, aunque solo hizo seis apariciones más antes de ser liberado.

Después de pasar un período de préstamo en Nottingham Forest, Garner se unió oficialmente al Everton en el verano de 2022 con un valor de transferencia inicial de alrededor de £ 10 millones. Desde entonces, su rendimiento ha seguido mejorando y esta temporada ha lucido impresionante como uno de los pilares del mediocampo del Everton.

Curiosamente, unos meses antes de dejar el United, Bruno Fernandes había mencionado a Garner como el canterano con el que más quería jugar. En una sesión de preguntas y respuestas en Twitter, Fernandes respondió directamente a James Garner cuando le preguntaron qué joven canterano esperaba con más ganas.

La situación del centro del campo del Manchester United es cada vez más compleja. Casemiro entrará en los últimos seis meses de su contrato, mientras que el futuro de Fernandes también ha estado en el punto de mira tras sus abiertas críticas al club, a pesar de que optó por rechazar una fantástica oferta de Arabia Saudí.