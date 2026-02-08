Bruno Fernandes envía mensaje a Cole Palmer

VIVA – Bruno Fernandez responder a una actuación brillante Cole Palmer finalizado Chelsea logró una victoria por 3-1 sobre el Wolverhampton Wanderers en el partido de la Premier League en el Molineux Stadium, el sábado 7 de febrero de 2026.

Lea también: Cole Palmer responde a los rumores de transferencia al Manchester United



Después del partido, capitán manchester unido contactó a Palmer a través de la columna de comentarios de las redes sociales después de que el delantero anotara un hat-trick en ese partido.

Palmer lució impresionante al anotar todos los goles del Chelsea en los primeros 45 minutos. Esta aparición también marcó el regreso de la agudeza del jugador de 23 años después de una temporada marcada por las lesiones.

Lea también: Más popular: Dramática final de fútbol sala entre la selección de Indonesia y Irán, Manchester United Brush Tottenham





La estrella del Chelsea Cole Palmer

A lo largo de su temporada de debut con el Chelsea, Palmer registró 27 goles en todas las competiciones. Este récord le valió varios premios individuales, además de fortalecer su posición en la selección nacional de Inglaterra.

Lea también: La tarjeta roja de Romero fue un desastre, el Manchester United venció 2-0 al Tottenham



El desempeño constante de Palmer también ha generado especulaciones en el mercado de fichajes de enero. Se le vinculó con el Manchester United en medio de rumores de que sentía nostalgia. Sin embargo, el técnico del Chelsea, Liam Rosenior, ha negado esta noticia.

La interacción de Fernandes con Palmer se produjo en Instagram luego de que el jugador del Chelsea subiera una foto del partido acompañada de un breve título.

“Qué jugador (acompañado de emoji de aplauso)”, escribió Fernandes.

Este comentario inmediatamente llamó la atención del público y recibió miles de me gusta y cientos de respuestas.

Varios fanáticos respondieron al comentario en tono de broma. Mientras tanto, otros vincularon los comentarios con rumores sobre el interés del Manchester United en Palmer.

La carga de Palmer también recibió respuestas de otros jugadores del United como Kobbie Mainoo y Marcus Rashford, a quienes se sabía que les había gustado la publicación. El propio Rashford se encuentra actualmente cedido en el Barcelona.

Palmer admitió anteriormente que era seguidor del Manchester United cuando era niño. También mencionó a la leyenda del club, Wayne Rooney, como uno de sus ídolos en su carrera futbolística.

En respuesta a varias especulaciones sobre transferencias, Palmer enfatizó que no se vio afectado. Calificó los rumores que circulaban como algo a lo que no necesitaba prestar demasiada atención y optó por centrarse en su actuación con el Chelsea.