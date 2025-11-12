Brunello Cucinelli Doc de Giuseppe Tornatore revela imágenes de primer vistazo

Director ganador del Oscar Giuseppe TornatoreEl próximo documental sobre Brunello Cucinelliel diseñador de moda conocido como el “Rey de la Cachemira” de Italia, será presentado en serio en el American Film Market por la compañía de producción y ventas con sede en Londres Twenty-Nine Palms Entertainment.

Variedad puede revelar exclusivamente imágenes de primera vista de la animada película híbrida, que mezcla documental y ficción y se titula “Brunello: The Gracious Visionary”. Narra el ascenso de Cucinelli de ser hijo de un granjero a director creativo y presidente ejecutivo de una marca global de estilo de vida de lujo con una capitalización de mercado de más de 7.800 millones de dólares. La película se describe en los materiales promocionales como «un retrato íntimo de Brunello Cucinelli, un ‘filósofo-diseñador’ venerado por su distintiva integración de valores humanísticos, artesanía y espíritu empresarial ético».

Después de un lanzamiento preliminar en septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto y en el mercado, Twenty-Nine Palms, un nuevo equipo que debutó en Cannes encabezado por el ex ejecutivo de Amazon MGM Studios, Edoardo Bussi, ahora está intensificando sus esfuerzos de ventas en “Brunello: The Gracious Visionary” antes de su lanzamiento a través de 01 Distribution de RAI Cinema en Italia el 9 de diciembre, seguido de un lanzamiento internacional en 2026.

Cucinelli, que nació en la antigua aldea de Castel Rigone en Umbría en 1953, fundó su empresa en 1978 y tuvo éxito teñiendo cachemira en “colores pop” en una época en la que, como él mismo dijo, no había cachemira de colores para mujeres. Cucinelli ha dicho que el documental, filmado en Umbría, describirá momentos clave de su carrera, mostrando su pasión por la artesanía italiana y su compromiso con un concepto que él llama “capitalismo humanista”, según el cual cada prenda de vestir que crea su empresa se fabrica en Italia y principalmente en la zona de donde proviene.

“Brunello: The Gracious Visionary” contará con recreaciones en las que varios actores interpretan a Cucinelli. La imagen de arriba con el letrero de neón “BAR” muestra al actor Francesco Ferroni, mientras el actor más joven en el campo de trigo. (imagen de abajo) es Francesco Cannevale. Cucinelli también está siendo interpretado por la estrella italiana en ascenso Saul Nanni, quien interpretó al sobrino del príncipe, Tancredi Falconeri, en la lujosa original italiana de Netflix, “El Leopardo”.

Stefano Schirato/Cortesía DDA

“Brunello: The Gracious Visionary”, producida por la italiana Masi Film, une a Tornatore con el compositor ganador del Oscar Nicola Piovani (“La vida es bella”). En el pasado, Tornatore trabajó a menudo con el legendario compositor Ennio Morricone, quien fue el tema de su documental anterior “Ennio”, que se vendió ampliamente después de su presentación en el Festival de Cine de Venecia en 2021.