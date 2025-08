Bruins Trade Idea ofrece defensa física al odiado rival

El Boston Bruins Podría buscar comenzar una reconstrucción, ya que los Bruins fueron uno de los peores equipos de la NHL la temporada pasada.

Boston hizo algunas grandes adiciones de agentes libres la temporada pasada, pero no funcionó. Ahora, Heavy.com propuso un acuerdo que vería el acuerdo de Bruins Nikita Zadorov a su odiado rival, el Toronto Maple Leafs.

Bruins adquiere:

Maple Leafs adquiere:

Los Bruins harían un intercambio con su odiado rival en los Maple Leafs, pero tiene sentido para ambos equipos. Boston obtiene un defensa de la NHL, un joven delantero de la NHL y una selección a mitad de ronda. Toronto, mientras tanto, obtendría un gran defensor físico para reforzar su línea azul.

Los Bruins adquirirían una selección a mitad de ronda y Benoit, que es una versión menor de Zadorov. Benoit está entrando en el segundo año de su acuerdo de tres años y $ 4.05Entonces le daría a Boston algo de flexibilidad en la parte trasera. Tiene 26 años y juega físico, por lo que jugará un papel similar a Zadarov. Él registrado 1 gol y 9 asistencias para 10 puntos en 78 juegos.

Boston también adquiriría a Robertson, que es un RFA pendiente, pero le daría a los Bruins un joven delantero que puede jugar en el medio seis. Robertson registró 15 goles y 7 asistencias para 22 puntos en 69 juegos la temporada pasada.

A cambio, los Bruins intercambiarían Zadorov a los Maple Leafs. Zadorov está entrando en el segundo año de su contrato de seis años y $ 30 millones y sería un defensor físico para Toronto. Sería una actualización sobre Benoit y también puede producir más ofensiva. Él registró 4 goles y 18 asistencias para 22 puntos en 81 juegos.

Zadorov estaba frustrado con su primera temporada con los Bruins

Los Bruins hicieron un gran movimiento para firmar Zadorov la última temporada baja, pero no funcionó para ninguna de las partes.

Bostón fue uno de los peores equipos En la NHL la temporada pasada, ya que Zadorov quería ayudarlos a alcanzar los playoffs. Entonces, estaba frustrado porque no tuvo un mayor impacto esta temporada.

«Creo que es un poco inapropiado hacer una pregunta individual cuando el equipo definitivamente tenía el objetivo de llegar a los playoffs y no lo hicimos», Zadorov dicho. «Entonces, obviamente, no es un gran año cuando no pudiste evitar lo suficiente para que tu equipo llegue a la postemporada, así que creo que definitivamente hay espacio para mejorar».

Zadorov lideró la NHL en minutos de penalización la temporada pasada mientras jugaba físicamente. El gran defensor dice que quiere jugar al hockey Bruins, lo cual es físico, pero a veces sabe que eso conduce a penalizaciones.

«Quiero jugar al hockey de Boston Bruins», dijo Zadorov. «Quiero ser lo más físico como pueda. A veces, estaba cruzando la línea. Asumo toda la responsabilidad por ello. Estoy tratando de ser lo más disciplinado como pueda, pero desafortunadamente, a veces es mi estilo (de juego) y a veces cruzo la línea porque tengo 6’6 ″ y 250 (libras). Soy un tipo grande, por lo que a veces esas penaltis sucederán. Es por eso que tienes que tener un buen asesinato por los penaltizaciones.

Zadorov ha patinado en 723 juegos de NHL de carrera.

Bruins GM quiere ser más duro

Aunque el comercio de Zadorov sería difícil, recuperar a Benoit aliviaría la carga.

Benoit juega físicamente y no tiene miedo de pelear como Zadorov. Encajaría perfectamente en el papel de los Bruins, ya que el gerente general Don Sweeney quiere ser un equipo más difícil para jugar.

«A veces el año pasado, incluso cuando tuvimos nuestro grupo, fuimos fáciles. No puedo soportar eso», Sweeney dicho. «Así que vamos a restablecer eso».

Boston firmó a Tanner Jeannot, Mikey Eyssimont y Sean Kuraly esta temporada baja para ser un equipo más difícil para jugar.