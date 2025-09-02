Bruins Top 3 candidatos comerciales en 2025-26

El Bostón Bruins entrará en la temporada 2025-26 en medio de una facturación de la lista. Atrás quedaron algunos jugadores veteranos clave de temporadas pasadas. Están los nuevos miembros principales con jugadores jóvenes prometedores listos para asumir los roles de la NHL a tiempo completo.

Sin embargo, la lista de los Bruins está lejos de ser un producto terminado. Hay muchas opciones para que el club actualice y descarte contratos menos valiosos.

Con eso en mente, aquí están los tres mejores candidatos comerciales de Boston Bruins que se dirigen a la temporada 2025-26.

Los 3 principales candidatos al comercio de Bruins en 2025-26

Casey Mittelstadt

Los rumores comerciales sobre el Centro de Bruins no son nada nuevo. Anteriormente esta temporada baja RG Media informaron fuentes anónimas que afirman que Casey Mittelstadt estaba en el bloque comercial.

Dado que un acuerdo aún no se ha materializado, es justo asumir que los Bruins le darán a Mittelstadt una oportunidad para tener un impacto con el equipo. Si tiene un buen campamento y un comienzo sólido de la temporada, su valor comercial aumentará.

Si bien los Bruins pueden optar por aferrarse a Mittelstadt, siempre existe la posibilidad de que el equipo lo cambie. Un club que necesita un centro podría poner en cuenta el precio de venta de Boston. Vale la pena tener en cuenta que las lesiones pueden causar estragos, especialmente en los contendientes. Es por eso que los Bruins podrían estar esperando su tiempo para que llegue el trato correcto.

Pavel Zach

Al igual que Mittelstadt, la especulación comercial rodea Pavel Zach no es nada nuevo. Los Bruins podrían estar buscando mover a Zacha por el precio correcto. Sin embargo, el GM Don Sweeney puede pensar dos veces antes de mover al joven de 28 años. Es un centro útil y podría proporcionar consistencia en el futuro.

También vale la pena señalar que Zacha tiene una cláusula sin comercio de ocho equipos. Esa situación podría limitar lo que los Bruins podrían hacer. Aún así, si aparece la oferta correcta, Boston podría tomarla.

Los Bruins tienen centros jóvenes que podrían asumir la carga. Entonces, hay una buena posibilidad de que Boston voltea a Zacha a un equipo dispuesto a pagar.

Viktor Arvidsson

Los Bruins adquirieron Viktor Arvidsson Este verano en un intercambio con los Edmonton Oilers. El jugador de 32 años está entrando en el último año de su contrato actual y tiene una cláusula sin movimiento. Sin embargo, Arvidsson puede estar dispuesto a renunciar si el comercio es para un contendiente.

Si Arvidsson tiene una buena temporada, un club contendiente podría perseguirlo como parte de una adquisición de plazo comercial. Puede que no dibuje un gran recorrido, pero podría ayudar a un club contendiente que busca conectar un agujero en sus seis medios.

Bruins puede tener otra venta de incendios esta temporada

Los Bruins realizaron una venta de incendios en la fecha límite de intercambio del año pasado. Esta temporada, hay una buena posibilidad de que se vaya a otra. Eso depende, por supuesto, de cómo juega el club. El nuevo entrenador Marco Sturm buscará inculcar un estilo de juego consistente desde el principio.

Dicho esto, si los Bruins fallaron fuera de la puerta, el club podría verse obligado a empacarlo para la temporada y competir por una alta selección de draft. Por otra parte, los Bruins podrían sorprender a todos y tener una temporada fuerte.

Si bien aún pueden vender algunas piezas, también pueden adquirir otras útiles para ayudar a impulsar el reosyario del club y una posible carrera de playoffs.