Bruins se codifica Blueliner en la teoría del comercio novedoso

El Bostón Bruins se precipita hacia una última patada en la lata de playoffs con su núcleo actual. El grupo dirigido por David Pastrnak y Charlie McAvoy necesitarán obtener la mayor cantidad de apoyo posible para hacer una última carrera de playoffs.

De lo contrario, no llegar a los playoffs nuevamente en 2025-26 podría desatar una reconstrucción en Beantown. Ese escenario sería desastroso con jugadores como Pastrnak y McAvoy todavía en sus primeros años.

Es por eso que los Bruins necesitarán reforzar cada parte de su alineación. Y la línea azul no es una excepción. Entonces, agregando defensor codiciado Mario Ferraro desde Tiburones de San José Podría ser una excelente manera de reforzar las posibilidades del equipo de regresar a los playoffs.

Aquí hay un vistazo a esta novela teoría comercial:

Bruins consigue:

Mario Ferraro, D

Los tiburones obtienen:

Andrew Bank, D

Fabian Lysell, B

2026 selección de primera ronda

En Ferraro, los Bruins obtienen un Blueliner de 26 años que podría jugar en el peinado superior con Charlie McAvoy. Como un disparo izquierdo, es el complemento ideal para McAvoy, un disparo derecho. Ferraro es un defensor sólido que también puede mover el disco. Eso es algo que los Bruins no pueden dejar pasar.

En cuanto al regreso, Andrew Peeke es un veterano defensor de profundidad. Los Bruins necesitarán mover a un defensa para dejar espacio a Ferraro. Entonces, Peeke podría ser el tipo para ir. Lysell ha sido una perspectiva solicitada. Podría desempeñar un papel significativo para los Bruins, pero parece un par de años de hacer el equipo.

En cuanto a la selección de primera ronda, los Bruins tienen dos. Como tal, el club podría mover el perteneciente al Toronto Maple Leafs. Esa elección se produjo en el comercio de Brandon Carlo en la fecha límite de comercio del año pasado.

Ferraro podría ser muy adecuado para Bruins

Los Bruins todavía tienen la creación de un núcleo sólido que podría competir por un lugar en los playoffs esta temporada. Ese núcleo espera hacer que la temporada pasada parezca una aberración. Quieren hacer que parezca que 2024-25 fue solo un año negativo que los equipos contendientes tienden a tener de vez en cuando.

Pero Pastrnak, McAvoy y Jeremy Swayman no pueden hacerlo solo. Tendrán que obtener tanta ayuda como sea posible. Es por eso que agregar un forro azul de alta gama para emparejar con McAvoy tiene más sentido.

Tal como está Enfrentamiento diario Proyecta a Hampus Lindholm como socio de McAvoy en la línea azul de los Bruins. Lindholm viene de una temporada difícil en la que enfrentó una lesión significativa. Lindholm ha dicho que se ha recuperado y listo para rodar esta temporada.

Pero siempre existe la posibilidad de que no esté listo para comenzar. Por lo tanto, agregar Ferraro podría resolver la necesidad de encontrar un socio sólido para Charlie McAvoy.

Boston capitaliza la necesidad de los tiburones de limpiar los puntos de la lista

Los San Jose Sharks podrían estar buscando aclarar los lugares de la lista esta temporada. Tienen una afluencia de jóvenes defensores que vienen de la tubería. Blueliners como Sam Dickinson, Noah Beck y Jake Furlong podrían unirse a Shakir Mukhamadullin y Jack Thompson en lo que podría convertirse en un joven D muy talentoso y joven. Esa perspectiva hace que el intercambio de Ferraro a los Bruins sea obvio.

Mientras tanto, los Tiburones buscarán vender en lo alto de Ferraro, especialmente si no está dispuesto a volver a firmar en San José. Será un UFA al final de esta temporada. Entonces, si los tiburones sienten que Ferraro quiere probar el mercado de agentes libres el próximo verano, podrían vender ahora, mientras aún pueden obtener un retorno sólido.