Bruins hace malabarismos con la alineación para mantener al novato en el equipo

El Bostón La alineación de la noche de apertura de Bruins probablemente contará con un malabarismo de alineación para mantener a un preciado novato en el equipo.

El El malabarismo consiste en mudarse Centra Pavel Zacha en el ala en la segunda línea para acomodar a Casey Mittelstadt como el 2C. Al mantener a Mittelstadt en el rol 2C, los Bruins pueden traer al novato Fraser Minten como el centro de tercera línea.

El entrenador en jefe Marco Sturm, como lo señaló Fluto shinzawa del atletismoPreferiría tener a Zacha como el 2C. Pero hacerlo significaría enviar a Minten a Providence.

Ese es un dilema que los Bruins necesitan resolver. La salida es poner a Zacha en el ala, con Mittelstadt como el 2C. Parece una solución razonable, excepto que no hay garantía de que Mittelstadt resolverá en ese papel.

Si lo hace, los Bruins podrían estar sentados bonitos. Mittelstadt finalmente se convierte en el delantero de los seis primeros en el que fue asignado desde que fue reclutado. Zacha encuentra un papel significativo que asegura que siga siendo un sólido delantero de la NHL de los seis primeros.

Para AcuñanLos Bruins observan bien la perspectiva que arrancaron de los Toronto Maple Leafs en el comercio de Brandon Carlo.

Sí, todo parece muy optimista. Pero es algo que los Bruins tienen que hacer para maximizar el talento que tienen en el equipo.

Minten mayor parte de Bruins Future

Fraser Minten fue una gran parte de los planes de los Maple Leafs. La antigua selección de segunda ronda del 2022 Draft NHL estaba en camino de jugar un papel importante en Toronto. Había recibido un par de looks, pero finalmente se le dio más tiempo en Junior y luego en el AHL.

Minten ha llegado a los radares de varios equipos a lo largo de los años. Fue parte del paquete reportado para Mikko Rantanen en la fecha límite comercial del año pasado. Los Maple Leafs habían ofrecido a Minten, junto con otras perspectivas, a los Huracanes de Carolina. Los bastones pasaron, permitiendo que los Bruins arrancen a Minten.

En general, la proyección para Minten había estado jugando un papel importante en el medio medio. Si bien no es un centro típico de alta puntuación, su tamaño (6’2 «, 205 libras) y el conjunto de habilidades generales parecen tentadoras. Podría crecer en un centro sólido bidireccional, proporcionando profundidad y confiabilidad.

Eso es lo que los Bruins tienen como objetivo obtener de Minten. Por supuesto, arrojarlo al papel 2C ahora sería una tontería. Pero, de nuevo, solo podría ser cuestión de tiempo antes de que el jugador de 21 años asumiera más responsabilidad.

¿Podría suceder eso esta temporada? Difícilmente. Pero una buena primera temporada completa de Minten podría hacer que alguien como Casey Mittelstadt se pueda prescindir.

Jurado que todavía sale en el experimento de Minten de Boston

La conclusión es que los Bruins están ejecutando un experimento con Fraser Minten esta temporada. El club tiene la esperanza de que esté listo para asumir un papel de NHL a tiempo completo. La temporada pasada, Minten hizo los Maple Leafs fuera del campamento, obtuvo un juicio de nueve juegos y fue enviado de vuelta.

Esta vez, podría quedarse. Los Bruins se ven a sí mismos como contendientes de playoffs. Pero si los Bruins caen de un lugar en los playoffs, el club podría estar dispuesto a que Minten pase toda la temporada en la NHL.

Si los Bruins se encuentran en el meollo de la carrera de playoffs, y si Minten lucha, Zacha podría regresar al papel 2C con Mittelstadt deslizándose hasta la tercera línea.

En última instancia, el jurado todavía está en el experimento de Minten de Bruins. Si todo va bien, Marco Sturm podría tener una decisión difícil con muchos centros talentosos compitiendo por lugares limitados de alineación.