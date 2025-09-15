Bruins enfrenta este gran obstáculo al éxito en 2025-26

El Bostón Bruins buscará realizar la decepcionante campaña de la temporada pasada en 2025-26. Su núcleo sólido, dirigido por David Pastrnak, Charlie McAvoy y Jeremy Swayman, será fundamental para darle al equipo la oportunidad de volver a la disputa de los playoffs.

Pero como todos los equipos, los Bruins no son perfectos. Tienen varias deficiencias que requieren atención. Si bien puede haber un par de puntos abiertos en defensa y en el grupo de seis delanteros inferiores, se destaca un gran obstáculo: anotar.

Los Bruins no tendrán problemas para ofensarse de Pastrnak y Morgan Geekie. Pero más allá de estos dos francotiradores súper talentosos, el armario es un poco estéril.

El club cambió a varios jugadores clave la temporada pasada, quienes, sinceramente, no fueron delanteros ofensivos. Justin Brazeau, Trent Frederic y ex capitán Brad Marchand No estaba incendiando el mundo en el momento de sus oficios.

Sí, Marchand encontró otro equipo en la postemporada. Pero queda por ver si puede mantener ese impulso esta temporada.

Entonces, el mayor obstáculo que podría evitar que los Bruins sean seriamente para un lugar en los playoffs esta temporada podría ser la falta de puntuación secundaria. Resolver ese problema puede resultar más desafiante de lo esperado. No hay mucho apoyo interno para contar.

Como resultado, los Bruins necesitarán encontrar ayuda externa para aumentar su puntaje en todos los ámbitos.

Las adquisiciones de temporada baja no ofrecen a Bruins mucha ofensa

Los Bruins sumergieron los dedos de los pies en el comercio de temporada baja y los mercados de agentes libres. Sin embargo, la adquisición, aunque útil en algunas áreas clave, carece del tipo de puntaje de alta gama que las necesidades del club.

La mayor amenaza ofensiva proviene de Viktor Arvidsson. Anotó 15 goles en 67 juegos para el Edmonton Oilers la temporada pasada. Sin embargo, eso no fue suficiente para cumplir con las expectativas que Edmonton tenía para el sueco de 32 años.

Entonces, los Oilers lo enviaron a los Bruins para una selección de quinta ronda de 2027. Los Bruins esperan que un cambio de escenario pueda ser suficiente para ayudar a Arvidsson a alcanzar la marca de 20 goles nuevamente.

Mientras tanto, otras adiciones como Tanner Jeannot, Sean Kuraly y Michael Eyssimont no moverán la aguja de manera muy ofensiva. Serán jugadores sólidos. Pero a menos que todos puedan registrarse por encima de sus promedios de carrera, es difícil imaginar que los Bruins se conviertan en una potencia ofensiva.

Boston contando con los jugadores que regresan para recoger la holgura

Los Bruins contarán con los jugadores que regresan para recoger la holgura ofensiva. Tales jugadores incluyen Pavel ZachElias Lindholm y Casey Mittelstadt. Curiosamente, los tres son centros. Y los tres no han estado a la altura de la exageración que los rodea.

Mittelstadt se acercó en la fecha límite de intercambio de la temporada pasada de Colorado y estará bajo presión para actuar. Ya ha sido el foco de los rumores comerciales. Entonces, tendrá que dar un paso adelante.

Lindholm Tuvo una temporada 2024-25 en gran medida decepcionante, anotando 17 goles y 82 juegos. Eso no es malo, pero no fue acorde con su acuerdo de siete años y $ 54.25 millones. La esperanza es que Lindholm pueda recuperarse y estar a la altura de ese trato.

En cuanto a Zacha, fue mejor de lo que la mayoría le dio crédito. Mientras marcó solo 14 goles en 82 juegos, no fue horrible. Desafortunadamente, la temporada fue decepcionante para Zacha después de anotar temporadas consecutivas de 21 goles.

En última instancia, los Bruins necesitarán a sus titulares veteranos para intensificar esta temporada. El club podría enfrentar otra temporada larga.