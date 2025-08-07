Bruins dan un giro inesperado en nombrar al próximo capitán

El Bostón Bruins terminó la temporada 2024-25 sin un capitán. Después de que el club cambió a Brad Marchand a los Florida Panthers, la capitanía del equipo permaneció vacante. Si bien no es sorprendente, la expectativa era que los Bruins nombrarían a un nuevo capitán para esta próxima temporada.
Sin embargo, ahí es donde las cosas han dado un giro inesperado.
Anotador líder David Pastrnak fue pasado por la capitanía de los Bruins la temporada pasada. Así fue Charlie McAvoy. Tal como está, los Bruins han optado por renunciar a nombrar a un capitán por completo, al menos para esta próxima temporada.
De hecho, fue el propio McAvoy quien reveló que los Bruins estaban planeando rodar sin un capitán en esta próxima temporada. En una entrevista en el Boston HeraldMcAvoy reveló que los Bruins irían con una división de doble rol entre Pastrnak y él mismo.
McAvoy declaró lo siguiente por el Herald:
«Al entrar este año, ambos vamos a tener A.
Curiosamente, los Bruins también pasaron por encima de McAvoy. Si bien Pastrnak parecía el heredero aparente para Marchand, también es sorprendente que McAvoy no haya recibido más consideración.
Por supuesto, las cosas podrían cambiar desde ahora hasta el comienzo de la temporada. El club podría ver el beneficio de nombrar a McAvoy o Pastrnak como el próximo capitán del equipo. Mientras tanto, los Bruins no otorgarán la capitanía a nadie.
Por qué Bruins hizo una llamada correcta al no nombrar a un capitán
Los Bruins hicieron la llamada correcta al no nombrar a un capitán para esta próxima temporada. El club se arriesgó a frotar a Pastrnak o McAvoy de la manera incorrecta pasando uno por el otro. La situación podría haber llevado a cierta animosidad entre los jugadores y el club.
Entonces, ¿por qué no dar un paso atrás y dejar que las cosas se desarrollen por sí mismas? Tanto Pastrnak como McAvoy son líderes en el hielo y en el vestuario. Funcionó bien la temporada pasada después de la partida de Marchand. Es por eso La decisión del equipo Pasar a un capitán es un buen movimiento por ahora.
Además, los Bruins están pasando por una transición. Los restos finales de ese club de 2011 se han ido prácticamente. La era Bergeron-Chara-Marchand ha terminado, dejando a Pastrnak, McAvoy y Jeremy Swayman para marcar un comienzo de una nueva era en la historia de Bruins.
Es por eso que los Bruins pueden necesitar un poco más de tiempo antes de finalmente establecerse en su próximo capitán.
Boston necesitará nombrar al Capitán pronto
Los Bruins necesitarán nombrar a un capitán más temprano que tarde. Los fanáticos y los medios de comunicación pueden entender la necesidad de retrasar esa decisión esta temporada. Pero más allá de este año, los Bruins enfrentarán presión para ungir a su próximo capitán oficial.
Esa decisión podría depender de lo que sucede en el hielo en 2025-26. Si tanto McAvoy como Pastrnak tienen temporadas fuertes, será prácticamente imposible nombrar a un capitán. Pero si uno de ellos lucha, la decisión podría ser más fácil.
Sin embargo, si ambos luchan, la decisión podría ser aún peor. Nombrar a un nuevo capitán no será tan fácil esta vez. Para bien o para mal, Marchand fue el claro sucesor de Patrice Bergeron.
Pero ese no es el caso esta temporada. Nombrar a un nuevo capitán ahora podría sembrar la división entre el equipo y los fanáticos. Entonces, los Bruins simplemente patearán eso puede en el camino y verá qué sucede.
