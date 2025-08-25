Bruins D-Man podría aterrizar en exenciones antes del final del campamento

El Bostón Bruins se dirigirá al campamento de entrenamiento en menos de un mes. El club buscará armar un equipo sólido con la esperanza de volver a la contención de playoffs. Parte de ese esfuerzo fue firmar a los jugadores de profundidad para reforzar el núcleo del equipo actual.

Una de esas firmas de temporada baja fue el ex Columbus Blue Jackets y Montreal Canadiens defensa Jordan Harris. Harris fue una ex selección de la tercera ronda de los Canadiens en 2018. Debutó con Montreal durante la temporada 2021-22, jugando en 10 juegos.

Su sólida presentación le valió la oportunidad de hacer el equipo la siguiente temporada. Él Jugó en 65 juegos durante la temporada 2022-23, y 56 en 2023-24. Harris fue tratado a los Columbus Blue Jackets como la pieza principal en el comercio de Patrik Laine.

Los Blue Jackets tenían grandes esperanzas para Harris, pero simplemente no funcionó en Columbus. Harris apareció en 33 juegos, anotando un gol y agregando cuatro asistencias. Por lo tanto, los Blue Jackets no le emitieron una oferta de calificación a Harries, lo que lo convirtió en un agente libre este verano.

Los Bruins recogieron a Harris. Firmó un acuerdo de un año y $ 825k. La firma era inteligente por los Bruins, pero también una apuesta. Harris no ha podido establecerse como un forro azul regular de la NHL. Esa situación significa que no tendrá mucho margen en Boston así.

Si Jordan Harris no puede demostrar que está cortado para la NHL, podría encontrarse en exenciones incluso antes del final del campo de entrenamiento.

Donde Harris encaja en la alineación de Bruins

En el mejor de los casos, Jordan Harris es un defensor de emparejamiento de fondo para los Bruins. Sería difícil imaginar a Harris desplazando a Nikita Zadorov o Mason Lohrei para un lugar de alineación. Si bien podría vencer a alguien como Andrew Peeke, Harris necesitaría un campo de entrenamiento estelar para tener una oportunidad.

Entonces, el lugar más probable para Jordan Harris sería como el séptimo defensa de los Bruins. Ese escenario significaría sentarse en la caja de prensa la mayoría de las noches. Pero, de nuevo, ese era el propósito de firmarlo. Los Bruins necesitan profundidad en la línea azul. Harris lo entrega al precio correcto.

Ese lugar también lo convierte en un candidato fácil para poner en exenciones si no puede hacer el equipo. Los Bruins tienen otros candidatos internos que podrían dar un paso adelante para tomar su lugar como séptimo defensa.

Boston aún podría ser

D en Harris durante toda la temporada

Hay un argumento para aferrarse a Jordan Harris durante toda la temporada. Los Bruins, aunque poseen opciones internas para hacerse cargo de ese séptimo lugar, pueden no querer que un defensor más joven pase la mayor parte de la temporada en la caja de prensa.

Por ejemplo, alguien como Max Wanner o Michael Callahan se beneficiaría de jugar el tiempo en el AHL. Es por eso que Harris ocupa el Séptimo papel de Blue Line no es la peor idea del mundo.

Por supuesto, Harris necesitaría demostrar que puede entrar en la alineación cuando se les llama. Y lo hará, dado cómo las lesiones pueden afectar durante toda la temporada. Un Jordan Harris saludable y productivo podría ser agradable de tener en la alineación de los Bruins en esta próxima temporada. Sin embargo, si no puede demostrar que tiene lo que se necesita, puede terminar en el cable de exención.