Bruce Springsteen Surprise Performance, habla en Born to Run Simposium

Patrocinado por el Bruce Springsteen Archives & Center for American Music (que se encuentra en Monmouth), el evento, que llegó a un momento de alto perfil alrededor de un álbum de Springsteen diferente, con el estreno del Festival de Cine de Telluride del «Nebraska» -era biográfica «Sácame de la nada» Y el anuncio de la tan esperada versión ampliada del álbum que tiene lugar la semana pasada, fue parte de una serie de varios días que honra el papel del disco en la carrera de Springsteen y su lugar en la historia de la música estadounidense.

Pero esto todavía era rock and roll, por lo que había invitados especiales, audibles, argumentos, acuerdos, reuniones y sorpresas. Uno de los últimos fue la ranura del horario etiquetado como «Performance en vivo: 5:15 pm». El calendario no enumeró a los altavoces o participantes del panel, pero había una línea de grandes artículos drapeados a lo largo de la parte posterior del escenario del teatro Pollak de la Universidad de Monmouth que se parecía sospechosamente como amplificadores, tambores y otros equipos musicales.

El misterio se hizo más grande durante los comentarios introductorios que señalaron las 11 de la hora del almuerzo, y señaló que todos debían regresar al teatro de manera oportuna para que una vez más pudieran bloquear sus teléfonos en las bolsas de Yondr antes de los eventos de la tarde. Esta fue una condición de la noche anterior durante una proyección de imágenes de películas raras de las sesiones de grabación «Born to Run», ensambladas por el archivista de video de facto de Springsteen, Thom Zimny. Pero nadie en la audiencia esperaba que estuvieran cantando a «Born to Run» y «Thunder Road» con Bruce Springsteen y la banda de E Street (junto con invitados especiales/ex miembros de la banda de E Street, David Sancious y Ernest «Boom» Carter) al final del día.

Una conversación temprana titulada inocuamente «En The Crossroads: Bruce Springsteen y Columbia Records» le dio a la audiencia una sacudida de energía temprana. Facilitado por el musicólogo/DJ Rich Russo, el panel reunió a tres ex empleados de Columbia (Peter Philbin, Paul Rappaport y Michael Pillot), que habían estado firmes con leales y seguidores de Bruce Springsteen dentro de Columbia cuando el resto de la elección no estaba tan seguro de este nuevo tipo que no vendía tantos registros como lo harían. A ellos se unieron Mike Appel, gerente de Springsteen en ese momento.

Los ejecutivos regalaron a la audiencia con historias interminables sobre programadores de radio recalcitrantes, como cierto director musical de cierto estado de Los Ángeles que ofreció los comentarios «Creo que él murmura mucho», al escuchar «Born to Run»; Más tarde, Rappaport le envió a ese PD una lectura de telegrama «Adivina quién simplemente murmuró en los diez primeros en la primera semana de jodido». Otras estaciones de radio pueden haberse encontrado el destinatario de una calificación navideña llena del gerente de cortesía de carbón real Appel, quien estaba consternado en ciertas estaciones de radio, como la propia WNEW-FM de la ciudad de Nueva York, que se negó a tocar Springsteen en el aire. Appel también regaló a la audiencia con su estrategia que resultó en que Springsteen se metiera en la portada de Time y Newsweek. Aparentemente, también rechazó una solicitud de entrevista de Playboy porque no le darían a Bruce la portada. «Les dije que sería más emocionante».

También es notable en los programas de la mañana, la conversación entre el fotógrafo Eric Meola, el hombre responsable de las imágenes en la portada de Born to Run, y la hermana menor de Springsteen, Pam, también fotógrafa profesional. Pam Springsteen fue una entrevistadora atractiva que aportó conocimiento técnico y comprensión a la conversación, así como una calidez no sorprendente para el tema de la cámara de Meola. (Los archivos están patrocinando Una exhibición del trabajo de Meola desde la sesión de portada en una galería en el campus de Monmouth que está abierto al público hasta principios de diciembre).

Al regresar de las vacaciones del almuerzo, el horario impreso se volcó, retrocediendo una sesión titulada «Writing ‘Born to Run’, la canción». Todo fue perdonado cuando se sacaron dos sillas y el director ejecutivo del centro, Robert Santelli, presentó a su invitado, la persona que más sabría sobre el tema en cuestión: el Sr. Bruce Springsteen. En el transcurso de los próximos 40 minutos, Springsteen, vestida con su engranaje habitual de pantalones negros y chaleco sobre una camisa gris con botones, luciendo afilado y recién cubierto, hablaría voluntariamente sobre cómo todavía escribe en cuadernos en espiral, y cómo escuchó que había vendido 23,000 copias de su primer disco y se preguntó: «¿Quiénes están comprando ese registro»?

Springsteen caminó durante los seis meses que le llevó escribir la canción, hablando de escuchar discos en su «Shotgun Shack» en 7 ½ West End Court en Long Branch, y todos los ingredientes individuales que absorbió para inspirar lo que creía que quería que su próximo disco suene como: Duane Eddy, Phil Spector, The Beach Boys. «Chicos, autos y chicas, los temas básicos del rock and roll», pero también sabía que no quería sonar como un acto retro. También habló sobre cómo se enseñó a tocar el piano al descubrir cómo transponer los acordes de guitarra en los acordes de piano mientras visitaba la casa de la abuela materna, y que ese piano de espineta eólica terminó en su casa en Long Branch, y es en lo que él escribió el récord.

El siguiente panel, «Writing ‘Born to Run’, el álbum» – trajo a Springsteen de regreso a sentarse con el gerente Jon Landau junto con el biógrafo Peter Ames Carlin. Springsteen shared that he’d recently taken a drive in the car with Jimmy Iovine — who was a young and aspiring engineer as he lied his way into the session once it had moved to the Record Plant — and they’d driven through Asbury Park and Springsteen’s actual hometown of Freehold, NJ, ending their trip at the house the record was written in. Springsteen recounted that when he finished “Born to Run” he brought the tape home to Long Branch and played it, and when Estaba hecho, pensó: «Sí, así es como suené … sigue siendo una de mis grabaciones favoritas».

La relación entre el artista y el gerente se iluminó mejor con este intercambio, ya sea que uno esté de acuerdo: «íbamos a hacer el mejor registro de rock and roll de todos los tiempos», dijo Springsteen. «Eso es lo que hicimos», respondió Landau, en voz baja.

El simposio procedió a llevar las cosas a 11 con el siguiente panel, prometiendo una mesa redonda sobre la realización del registro. Landau y Springsteen regresaron al escenario junto con el ex gerente Appel, el productor Jimmy Iovine y los miembros sobrevivientes de E Street Band de ese período de tiempo: el guitarrista Steve Van Zandt, el bajista Garry Tallent, el pianista Roy Bittan y el baterista Max Weinberg. Para los fanáticos, fue fascinante ver a cada persona en el escenario prestar atención a los demás mientras hablaban: las expresiones faciales, las sonrisas, los asentimientos del reconocimiento y la comprensión. Garry Tallent se mantuvo firme porque no recordaba detalles de nada de lo que le preguntaron; Roy Bittan no tenía más que palabras buenas y positivas que decir sobre cada persona con la que jugaba.

Steve Van Zandt pudo volver a contar la legendaria historia del momento en que se unió a la banda. Había estado pasando el rato en el estudio, y los jugadores de bocina de sesión profesional altamente remunerada que habían sido traídas para «Denth Avenue Freeze-Out» no estaban jugando lo que alguien quería que jugaran porque nadie en el estudio sabía cómo decirles lo que querían, especialmente Springsteen. Le preguntó a Steve qué pensaba; Steve le dijo a su amigo que pensaba que apestaba. Su amigo le exigió que entrara y lo arreglara. Van Zandt entró en el estudio, les dijo a los cuernos que tiraran sus listas y les cantó sus partes. «Esos tipos están arruinando el récord de mi amigo», es cómo vio la situación.

Por el contrario, esta fue la contribución de Garry Tallent a este panel:

«Garry, ¿tienes alguna perspectiva del bajista?»

Tallent encendió su micrófono. «Tomó una eternidad». Lo apagó nuevamente. Cuando se le presionó, volvió a encender el micrófono. «Tenía que hacerse, así que lo hice».

«Ese es el bajista», exclamó Springsteen.

Roy Bittan: «Su juego fue espectacular».

Iovine fue posiblemente el más visiblemente emocional durante la mesa redonda, explicando cómo nunca antes había mezclado un álbum por su cuenta, pero que estaba seguro de que podía hacerlo. Hizo una imitación muerta de cómo sonaba Springsteen parado detrás de él noche tras noche: «No. De nuevo. De nuevo. De nuevo». Iovine explicó que no tenía idea de quién era Springsteen: «¡Nunca he estado en Nueva Jersey!» Bromeó, y que nunca había visto algo como la intensidad ofrecida por Springsteen y E Street en sus sesiones de grabación, pero que les debía todo porque le enseñaron «cómo ser una persona».

Pero el momento final del panel se había planeado claramente, ya que había una guitarra eléctrica adyacente a Van Zandt. Springsteen lo prefirió diciendo: «Esta es la mayor contribución que Steve Van Zandt ha hecho a mi carrera». En una de sus visitas al estudio, Van Zandt señaló que le gustaba cierto acorde menor en un riff en «Born to Run». Pero tenía una ventaja en el sentido de que ya no había escuchado la canción varios cientos de veces, por lo que escuchó los acordes más claramente y no era lo que Springsteen había pretendido. «Hubiera sido un fracaso total», insistió, si Van Zandt no lo hubiera señalado.

Hay una tienda en Asbury Park que vende una camiseta ahora infame que dice: «Escuché que Bruce podría aparecer». La aparición de Springsteen en el simposio no había sido garantizada, pero su participación activa y abierta en los paneles fue encantadora y un poco sorprendente. Y una vez que estuvo allí, no estaba fuera de lugar que recogería una guitarra acústica. Pero para llevar a toda la banda de E Street en el escenario, junto con Boom Carter y David Sancious, quienes tocaron en «Born to Run» (sus únicas grabaciones de E Street Band), tocando una interpretación completa y fuerte de «Thunder Road» y «Born to Run» en un teatro de 700 asientos fue absolutamente glorioso.

Los archivos de Springsteen han organizado simposios anteriores en honor a los dos primeros registros de Springsteen («Saludos de Asbury Park» y «The Wild, The Innocent y The St Street Shuffle»), pero esos eventos fueron más pequeños en comparación con los de este año. Según Santelli, uno de los objetivos del evento de este año fue «también demostrar los tipos de programas que el público puede esperar del BSACAM una vez que nuestra nueva casa se abra el próximo año». El simposio de este año ha establecido una barra alta a la que seguir.