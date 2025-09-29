Bruce Springsteen ofrece una actuación sorpresa en el Festival de Cine de Nueva York

Bruce Springsteen entregó una actuación sorpresa después del Festival de Cine de Nueva York estreno de «Entregarme de la nada«La película biográfica centrada en la» Nebraska «protagonizada por Jeremy Allen White como el jefe.

La película, que salió el 24 de octubre a los estudios del siglo XX, causó un gran chapoteo en Manhattan, donde Springsteen se unió a White y sus coprotagonistas Jeremy Strong, Stephen Graham, Odessa Young y Gaby Hoffman en el escenario en Alice Tully Hall.

Antes de interpretar «Land of Hopes and Dreams» en una guitarra acústica, Springsteen habló sobre la película, agradeciendo a White por «tocar una versión mucho mejor de mí». Castizando su antiguo manager Jon Landau, Springsteen, luego agradeció a Strong por jugar un «mucho, mucho Versión más atractiva de Jon «.

La leyenda del rock también honró a sus difuntos padres, Douglas «Dutch» Springsteen y Adele Springsteen, que son retratados por Graham y Hoffman en la película. «Todos se han ido ahora, así que es bueno tener esta película», dijo Springsteen.

Después de una serie de agradecimientos, Springsteen ofreció: «En estos días tenemos eventos diarios que nos recuerdan el hecho de que estamos viviendo estos momentos particularmente peligrosos. Pasé mi vida en el camino, moviéndome alrededor del mundo como una especie de embajador musical para Estados Unidos … tratando de medir la distancia entre la realidad estadounidense, donde a menudo nos quedamos sin nuestros ideales».

Agregó: «Pero para mucha gente, ella continúa siendo una tierra de esperanza y sueños, no de miedo, división o censura o odio del gobierno».

Vea un clip de la sorpresa presentación del Festival de Cine de Nueva York de Springsteen a continuación.