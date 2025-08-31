Bruce Springsteen le dice a la multitud de Telluride sobre ‘entregarnos de la nada’

De todos los paneles y preguntas y respuestas durante este año Festival de cine de TellurideProbablemente el más esperado presentó una visita de la realeza del rock en forma de una aparición noenses (pero no terriblemente secreta) de Bruce Springsteen En una discusión grupal después de la segunda proyección de la característica dramática «Springsteen: entregarnos de la nada».

Cuando se le preguntó por qué dijo que sí a este proyecto después de que presumiblemente se le acercara tantas otras veces para que su vida se convirtiera en una película, Springsteen cayó en desacuerdo con la premisa de la pregunta. «Um, no sé si lo ha hecho», se rió entre dientes. El gerente Jon Landau, sentado a su lado, no saltó para mencionar cuántas consultas de películas evitó al llegar al escritorio de su cliente.

Pero «lo que trajo a este», continuó Springsteen, «fue que creo que tuvimos una idea muy específica: (o) Scott (Cooper, el escritor y director) tuvo una idea muy específica, particularmente, de lo que íbamos a intentar hacer. Y, por falta de una palabra mejor, fue un anti-biopic. Realmente no es un biopic, solo que lleva un par de años cuando estaba 31 y 32 y fue un anti-biopic. («Nebraska»), y cuando pasé por algunos lugares difíciles de mi vida, ya sabes.

Springsteen compartió el escenario en el Teatro Palm de 600 asientos de Telluride con Landau, Cooper y los principales hombres Jeremy Allen White (que juega a Springsteen alrededor de principios de los años 80) y Jeremy fuerte (que retrata a Landau).

White, cuyas actuaciones vocales en la película son prácticamente indistinguibles del puñado de grabaciones vintage de Springsteen también incluidas en los puntos, sobre el desafío de reproducir ese tono.

«Cuando Scott y yo estábamos hablando de la posibilidad de que yo hiciera esto, recuerdo haberte dicho (Cooper),» No yo cómo cantar y no sé cómo tocar la guitarra «… (Pero) estaba seguro. Tenía cinco, seis meses para prepararme, y tuve un gran equipo de personas que me ayudaron a llegar allí», dijo, citando entre otros, cobar, quién produjo los tunes sonorgráficos. «Lo encontramos con el tiempo, y cuando grabé la mayoría del álbum ‘Nebraska’ en Nashville en RCA (antes de filmar), fue un gran avance para mí. Creo que encontré mucha confianza en esas sesiones, que fue aproximadamente un fin de semana».

Jeremy Allen White discute ‘Springsteen: Entregarme de la nada‘En el Festival de Cine de Telluride.

Chris Willman/Variedad

Cooper dijo que White tenía «una intensidad de vulnerabilidad y autenticidad que vi en el trabajo de Bruce y en entrevistas de archivo con Bruce … Jeremy tiene dos cosas que realmente, para mí, conforman Bruce Springsteen, y una es la humildad. Y el otro es arrogante».

«Eso es mitad derecha», bromeó Springsteen en respuesta a la risa y los aplausos.

White habló sobre el deber de la laringe desafiante de replicar la voz más fuerte de Springsteen, si no necesariamente más bella, en «Born in the USA». (Esa canción no fue en última instancia parte del álbum «Nebraska», pero no obstante se incluyó en la película porque estaba siendo demostrada para el proyecto Bare-Bones antes de que se tomara la decisión de celebrarlo para una interpretación completamente rocial en el álbum de Blockbuster posterior que finalmente fue nombrado después)).

«Los vi más tarde esa noche», dijo White a Springsteen y Landau: «¿Recuerdas esto? Ustedes tenían ‘Road Diary’ [a recent Springsteen documentary] saliendo? Había pasado una tarde cantando ‘Nacido en los Estados Unidos’, y obtuve una migraña y perdí la voz. No sabía cómo Bruce todavía estaba interpretando esta canción, o alguna vez interpretó esta canción, no importa con dos y media, tres horas más de música. Y vi a Bruce esa noche después de grabar la canción, y él dijo: ‘¿Qué hiciste hoy?’ Dije «, y aquí White entró en la voz de hablar más alta posible:» ‘Grabé «Nací en los Estados Unidos».’ ‘Dijo,’ suena correcto. Suenas exactamente como yo.

Bruce Springsteen discute ‘Springsteen: Entrez Me From Nowhere’ en el Telluride Film Festival.

Chris Willman/Variedad

Se le preguntó a Springsteen sobre una escena que ocurre cerca del final de la película. [mild emotional spoiler ahead] en el que el padre del artista le pide que se siente en su regazo, detrás del escenario en un concierto.

«Eso sucedió», dijo el músico. «Mi pop llegó al espectáculo. Estábamos exactamente donde la película dice que estaba, en Los Ángeles. Y fui en el escenario y él estaba sentado en esa silla y dijo: ‘Ven a sentarme en mi regazo’. Dije exactamente las palabras que dije (en la película): «Papá, tengo 32 años». Vamos, vamos. Entonces eso vino directamente «de la vida real.

Otra escena fundamental no ocurrió en la vida real, exactamente como lo hace en la película, sin embargo, surgió de la imaginación de Springsteen, o al menos lo hizo la gota de agujas literal. Es una escena entre los personajes de Springsteen y Landau que termina con la interpretación de un Sam Cooke Classic, y no fue escrito de esa manera.

Springsteen dijo: «La escena que repasa la última milla de Sam Cooke de The Way», que es una de mis piezas favoritas en la película, realmente vino de Jeremy Strong llamándome la noche antes de que la escena fuera a filmar en el dormitorio y preguntándome: «¿Cuáles son las canciones que tocan entre sí? ¿Qué canción? Última milla del camino «. Y al día siguiente filmaron la escena, y fue solo un testimonio de la fuerte perspicacia de Jeremy y su implacable … Creo que hablamos toda la noche en la noche esa noche, pero lo que sucedió al día siguiente fue que esa hermosa pieza musical entró en la película, y la escena fue uno de mis grandes favoritos «.

Jeremy Strong discute ‘Springsteen: Entrez Me From Nowhere’ en el Telluride Film Festival.

Chris Willman/Variedad

Strong elaboró: «En los primeros días, Jon salía a Nueva Jersey, y escucharían música juntos. Y, por supuesto, es un idioma y, por supuesto, es donde las palabras no pueden ir más allá. Y en esa escena sentí que había algo que había querido expresarle que no era suficiente las palabras). Y obviamente es una canción tan emocionalmente grande. ‘Claro’. «Entonces,» Jeremy (Allen White), ¿quieres saber qué será? » El otro actor dijo que no, estaría feliz de sorprenderse en el momento.

Cooper habló sobre los orígenes de la película. «Cuando leí el maravilloso libro de Warren Zanes, ‘Entrezame de la nada: la creación de Nebraska de Bruce Springsteen’: si no has leído eso, o su biografía de Tom Petty, me recomendé … la forma en que me explicó fue, en leer la gran memoria de Bruce, el capítulo más corto en el libro fue sobre la creación de ‘Nebraska’, y yo es lo que es lo que es lo que es una breve, y yo, y luego, lo que me crigó, y me discute, y me discute, y lo hice, y lo hice, y yo pensé que es lo que es lo que es una gran memoria, y yo, y yo, y yo, y yo, lo que piense que es lo que es lo que es una breve. Adaptándolo, dije: «Escucha, este disco fue parte de mi vida mucho antes de tu libro». Mi padre, que falleció el día antes de comenzar a filmar esta película.

«Bruce podría hablar con esto mucho mejor que yo, pero fue en uno de sus momentos más bajos … Estaba interesado en un hombre que está sentado solo en un dormitorio con un reportero de cuatro pistas que enfrenta este trauma no resuelto y una enfermedad de salud mental haciendo las preguntas que todos preguntamos cuando estamos perdidos y estamos enfrentando el tipo de problemas que realmente nadie puede entender.

«Y sabía que en ese momento esta era una película que tenía que hacer, y me dije a mí mismo, bueno, muy parecido a esa escena donde Jon Landau estaba en su oficina, hablando con el ejecutivo de registro, sabía que este sería un verdadero riesgo comercial. Así que gracias, siglo XX».

Jon Landau, Jeremy Strong, Scott Cooper, Bruce Springsteen y Jeremy Allen White asisten al Festival de Cine de Telluride del 2025 el 29 de agosto de 2025 en Telluride, Colorado.

Getty Images

Springsteen habló sobre haber visto la primera proyección de la película la noche anterior con su hermana, Pamela, que es vista como una joven en las muchas escenas de flashback en blanco y negro que retratan su educación en Freehold, NJ.

«Pude ver la película con mi hermana de un año que es una niña rubia en la película, pero en realidad era una niña marrón y de pelo corto. Pero ella se sentó allí conmigo y vimos la película y se aferró a mi mano, y al final, se gira hacia mí y dice: ‘¿No es maravilloso que tengamos esto?'»