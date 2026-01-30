Bruce Springsteen lanza canción de protesta Streets of Minneapolis por el mortal ICE







Bruce Springsteen dedica su nueva canción a la gente de Mineápoliscriticando las operaciones de control de inmigración en curso del presidente Donald Trump en la ciudad. La letra de ‘Streets of Minneapolis’, publicada el miércoles, describe cómo «una ciudad en llamas combatió el fuego y el hielo ‘bajo las botas de un ocupante'», lo que Springsteen llama «el ejército privado del rey Trump».

Springsteen, en un comunicado, dijo que escribió y grabó la canción durante el fin de semana y la lanzó en respuesta a un segundo tiroteo mortal perpetrado por agentes federales de inmigración en Minneapolis.

“Está dedicado a la gente de Minneapolis, a nuestros vecinos inmigrantes inocentes y en memoria de Alex Pretti y Renee Good”, escribió, nombrando a las dos víctimas de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, respondió: “La Administración Trump se centra en alentar a los demócratas estatales y locales a trabajar con los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley para eliminar a los extranjeros ilegales criminales peligrosos de sus comunidades… no canciones aleatorias con opiniones irrelevantes e información inexacta”.

La lenta canción de Springsteen se construye desde solo una guitarra acústica y voz hasta una melodía de banda más completa, incluido un solo de armónica, y termina con cánticos de “¡ICE Out!”

