Bruce Springsteen está considerando la secuela de ‘Líbrame de la nada’

Bruce Springsteen Puede que esté listo para contar más de su historia.

Scott Cooperel guionista y director de “Springsteen: Líbrame de la nada”, me dice que el Jefe ya está hablando de una secuela.

«Supongo que si puedes hacer cuatro películas de los Beatles, puedes hacer un par de películas de Bruce Springsteen», dijo Cooper el miércoles en la Fiesta AFI estreno de la noche inaugural de “Deliver Me From Nowhere”.

Las cuatro próximas películas de los Beatles a las que se refiere son Películas separadas de Sam Mendes sobre John Lennon (Harris Dickinson), Paul McCartney (Paul Mescal), Ringo Starr (Barry Keoghan) y George Harrison (Joseph Quinn). Su estreno en cines está previsto para 2028.

“Deliver Me From Nowhere” dramatiza la grabación del álbum de Springsteen para su lanzamiento de 1982 “Nebraska”, mientras luchaba contra la depresión y los inquietantes recuerdos de su traumática infancia. Jeremy Allen White interpreta al cantautor de Odessa Young como su novia y Jeremy Strong interpretando a su manager Jon Landau.

«Hay tantos capítulos en la vida de Bruce, con toda seriedad, que son muy adecuados para un tratamiento cinematográfico», dijo Cooper, y agregó: «Eso es algo que Bruce y yo hemos discutido honestamente. Creo que a él realmente le encanta esta película. Le encantó la experiencia».

«Creo que se siente increíblemente cómodo con alguien que cuenta un capítulo muy doloroso de su vida. Tendrías que preguntárselo, pero creo que está listo para más».

¿Cooper ya está pensando en quién interpretará? Courtney Cox ¿Y si la próxima película incluye el vídeo musical “Dancing in the Dark” dirigido por Brian De Palma?

«Oh, Dios mío. Esa es una gran pregunta», dijo Cooper. «No sé si Courteney Cox tiene hijos, pero tal vez si los tenga». (Para que conste, Cox tiene una hija, Coco, de 21 años, con su exmarido David Arquette).

También hablé con Strong en la alfombra, quien intervino en los rumores sobre los Oscar por su actuación. «No es algo a lo que esté acostumbrado», dijo Strong, quien obtuvo una nominación al Premio de la Academia el año pasado por su trabajo como Roy Cohn, abogado caído en desgracia y mentor de Donald Trump, en «El aprendiz».

“Escuche, por supuesto que es algo increíblemente significativo cuando nuestra comunidad reconoce o reconoce un trabajo, pero una cosa que me llevo de Bruce es que debes dar el 10,000 por ciento en cualquier cosa que estés haciendo”, continuó Strong. «Él interpreta cada show como si fuera su último show en el Madison Square Garden y quiero hacer cada papel como si fuera lo último que podré hacer y dar todo lo que tengo. Al final del día, es por eso que hago esto».

El estreno en el AFI Fest también incluyó una actuación sorpresa de dos canciones de Springsteen al final de la proyección.