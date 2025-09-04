Bruce Springsteen emitirá un juego de lujo ‘Nebraska’ con sesiones eléctricas

Bruce Springsteen ha anunciado planes para lanzar una edición de lujo de su clásico álbum de 1982 «Nebraska«Completo con las versiones inéditas» Electric «de las canciones que los fanáticos esperaban escuchar durante décadas. La colección, titulada» Nebraska ’82: Expanded Edition «, llegará el 17 de octubre.

El set de cinco discos en caja incluirá una película de actuación recientemente filmada de «Nebraska» que se reproduce en su totalidad por primera vez, recientemente filmada en el Teatro Count Basie de Nueva Jersey por el director Thom Zimny ​​y emitido en Blu-ray.

Pero la mayor atracción para los fanáticos será un disco de ocho canciones «Nebraska». No es una versión alternativa de todo el álbum «Nebraska», pero aumenta las versiones de la banda de la calle E de algunas de esas canciones con grabaciones tempranas de números que luego terminaron en «Born in the USA».

La carrera ’82 de la banda de E Street ’82 de la canción principal de «Born in the USA» fue lanzada como un sencillo de transmisión el jueves. O al menos parte de E Street Band: como explicó Springsteen en un comunicado de prensa, esta primera puñalada en la canción lo encontró acompañado solo por el baterista Max Weinberg y el bajista Garry Tallent. «Arrojamos los teclados y jugamos básicamente como tres piezas», dijo Springsteen. «Era un poco como punk rockabilly. Estábamos tratando de llevar a ‘Nebraska’ al mundo eléctrico».

El lanzamiento llegará en un momento oportuno y apenas coincidente, llegando al mercado solo una semana antes de una película dramática sobre la realización del álbum, «Springsteen: Entregarme de la nada«, Llega a los cines el 24 de octubre. La película, protagonizada por Jeremy Allen White como Springsteen, se estrenó en el Festival de Cine de Telluride durante el fin de semana del Día del Trabajo para obtener avisos en su mayoría positivos.

La película dramatiza los eventos dentro y fuera del estudio que los fanáticos ya saben bien, a saber, cómo Springsteen grabó demostraciones acústicas para lo que se convertiría en el álbum «Nebraska» solo en casa, luego hicieron intentos fallidos de encontrar versiones eléctricas/de grupos completos adecuados con la banda de E Street en un estudio de grabación profesional. Al final, dio un giro para publicar las grabaciones originales en solitario de baja fidelidad … mientras dejaba a los seguidores curiosos durante los últimos 40 años sobre si alguna de las versiones descartadas saldría de la bóveda.

Si hubo o no un álbum completo de interpretaciones eléctricas del álbum «Nebraska», o incluso una mayoría de las canciones, ha estado listo para un ferviente debate a lo largo de los años, y Springsteen parecía estar debatiendo consigo mismo hace solo unos meses.

Cuando Springsteen lanzó un elaborado set en caja titulado «Pistas II: The Lost Albums» en junio, muchos fanáticos apreciaron lo que se incluyó, pero también consternó que un rumoreado «Nebraska eléctrico» no estuviera entre las ofertas. Poco era casi cualquier persona consciente de que se aferraba a los productos «Nebraska» para un set independiente posterior que sería programado para el lanzamiento de la película.

En junio, Rolling Stone publicó un entrevista Con Springsteen sobre «Pistas II» que hizo que el escritor Andy Greene le preguntara sobre una «banda completa de Nebraska» mítica. en el escenario «. Sin embargo, Greene agregó que aproximadamente un mes después de la entrevista tuvo lugar, recibió un mensaje de texto de Springsteen que decía: «¡Hola Andy! Bruce Springsteen aquí. Solo quería darte un aviso. Revisé nuestra bóveda y hay un disco eléctrico ‘Nebraska’ aunque no tiene el álbum completo de canciones. «

En 2024, en el prefacio para entrevistas con los miembros de la banda de la calle E y Max Weinberg, Rolling Stone reportado que Springsteen y el grupo habían registrado versiones de banda completa de ocho de las 10 pistas de «Nebraska» en 1981, menos solo «State Trooper» y «My Padre’s House». «Mi recuerdo fue que las versiones eran realmente fantásticas», dijo Bittan en ese momento, aunque agregó: «Por supuesto, no las he escuchado desde entonces, creo, 1981. Así que podría estar totalmente equivocado sobre eso … Me muero por escuchar las grabaciones del estudio … nos ha eludido. Tal vez, Bruce, en algún momento, me meteré en eso». El grupo ha tocado en vivo todas las canciones de «Nebraska» en vivo.

Springsteen que necesita corregirse después de verificar la bóveda en la entrevista publicada en junio sugeriría que este nuevo set «Nebraska» se unió con bastante rapidez, con la película del siglo XX que se avecina como el mejor vínculo que cualquier proyecto de archivo podría tener.

La lista completa de pistas:

Lista de canciones «Nebraska ’82: Edición expandida»

Disco 1: Outtakes de Nebraska

Nacido en los Estados Unidos Ventilista Tren hacia abajo Novia Cadillac rosa La gran recuperación Trabajando en la carretera Al acecho Pistola en cada hogar

Disco 2: Nebraska eléctrico

Nebraska Ciudad del Atlántico Mansión en la colina Johnny 99 Tren hacia abajo Abierto toda la noche Nacido en los Estados Unidos Razón para creer

Disco 3: Nebraska (Count Basie Theatre, Red Bank, NJ)

Nebraska Ciudad del Atlántico Mansión en la colina Johnny 99 Patrullero de carreteras Soldado estatal Autos usados Abierto toda la noche La casa de mi padre Razón para creer

Disco 4: 2025 remaster

Nebraska Ciudad del Atlántico Mansión en la colina Johnny 99 Patrullero de carreteras Soldado estatal Autos usados Abierto toda la noche La casa de mi padre Razón para creer

Disco 5 (Blu-ray): Nebraska (Count Basie Theatre, Red Bank, NJ)