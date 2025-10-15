Bruce Springsteen elogia la interpretación que hace Stephen Graham de su padre

Los elogios se acumulan para Esteban Graham.

Menos de un mes después de ganar su primer Emmy por “Adolescent”, el actor británico ha recibido grandes elogios de The Boss, con Bruce Springsteen elogiando su actuación en “Springsteen: Delivery Me From Nowhere”.

Graham interpreta a Douglas Springsteen en la película biográfica Searchlight dirigida por Scott Cooper y protagonizada junto a Jeremy Allen Blanco como el rockero durante la realización de su álbum de 1992 “Nebraska”.

Hablando en una sesión especial de preguntas y respuestas en la sede de Spotify en Londres con White, Springsteen afirmó que Graham «realmente encarnaba la complejidad emocional física de mi padre», con quien reconoció que tenía una relación profundamente complicada.

«Era muy problemático, alcohólico, bipolar y bastante enfermo mental», dijo. «Stephen habitaba naturalmente su piel y su alma, especialmente cuando era un hombre mayor: ¡es la viva imagen de él!»

Springsteen añadió: «Hacia el final de la película, uno tiene la sensación de la invulnerabilidad y la dulzura de mi padre».

White, mientras tanto, señaló que aprendió a tocar la guitarra usando una rara Gibson J200 de 1955, que le regaló Springsteen mientras se preparaba para el papel. «Esa se convirtió en la guitarra de la película», dijo.

White también admitió haber traído una cuerda para saltar al set, habiendo pensado erróneamente que la necesitaría para mantener su ritmo cardíaco alto y el sudor fluyendo entre tomas de las escenas de actuación.

«Por alguna razón pensé que mi resistencia sería mayor que la de Bruce», dijo. «Resulta que era completamente innecesario: el sudor es algo natural, el ritmo cardíaco aumenta y la adrenalina aumenta. Así que no necesité usarlo: la energía del nivel de Bruce surge de forma natural cuando estás ahí arriba».