BRS se abstendrá de las elecciones vicepresidenciales sobre la escasez de urea de Telangana







El presidente de BRS que trabaja, Kt Rama Rao, dijo el lunes que su partido se restringiría de las elecciones vicepresidenciales el 9 de septiembre como una expresión de la «angustia» que siente los agricultores de Telangana debido a la escasez de urea en el estado.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, alegó que ambos Congreso Y BJP «no ha» fallado en abordar el problema, lo que ha llevado a peleas entre los agricultores que esperan en las colas.

En vista del asunto, el líder senior Rama Rao dijo a los medios: «Nos abstenemos. No vamos a participar», como cita la agencia de noticias PTI.

El ex ministro dijo además que, «el BRS podría haber ejercido la opción de Nanda si hubiera estado disponible en las elecciones de Vicepresidenciales «, según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Según Rama Rao, su partido no tiene nada en contra de los dos candidatos en las elecciones vicepresidenciales: el CP de NDA Radhakrishnan y el B. Sudershan Reddy de la oposición.

Reconociendo que ambos pueden ser buenos candidatos, él, sin embargo, dijo que representan el bloque BJP e India, respectivamente.

Alegó que ni el gobierno del Congreso en el estado ni el NDA El gobierno en el Centro ha respondido a la escasez de urea, a pesar de la crisis.

Además, dijo que «el presidente de BRS, K. ​​Chandrasekhar Rao, ha decidido abstenerse de las elecciones de vicepresidente después de consultas con los miembros de Rajya Sabha del partido y otros líderes del partido», según lo citado por la agencia de noticias PTI. El BRS no tiene representación en el Lok Sabha, pero tiene cuatro miembros en el Rajya Sabha.

Cuando se le preguntó sobre la reciente suspensión de su hermana K. Kavitha de BRS por presuntas actividades antipartidias, Rama Rao declaró que no tenía nada que comentar después de que el partido tomó su decisión.

«Lo que se haya discutido se ha discutido en la parte. Se han tomado medidas. Una vez que se ha tomado la acción, no hay nada más que pueda agregar o comentar», agregó, informó PTI.

Rama Rao declaró que Mallanna Sagar es parte del Proyecto Kaleshwaram, que se refiere al Ministro Principal A. Revanth Reddy que coloca la piedra de la Fundación para el suministro de agua potable de Godavari a Hyderabad – Fases II y III, así como el Programa de Rejuvenecimiento del Río Musi en Hyderabad, transfiriendo el agua Godavari desde el Mallanna Sagar Reservoir.

(Con entradas de PTI)





