Browns WR Jerry Jeudy estalle en una calentada perorata después del juego después de la pérdida de explosión

Cleveland Browns El receptor abierto Jerry Jeudy no se detuvo después de una derrota por 34-10 ante los Detroit Lions el domingo.

Jeudy tuvo tres atrapadas para 48 yardas en la derrota. Pero podría haber agregado una gran parte a ese número en el cuarto trimestre, pero lo dejó caer. Se responsabilizó por el error en una diatriba posterior al juego cargada de improperios.

«Eso (improperio) me hizo calentar. Tengo que hacer esa maldita jugada, hermano. Es una gran jugada, tengo que atrapar eso (improperio). Los atrapo (improperio) todos los días en la práctica. Eso hubiera sido una gran jugada». Jeudy dijo. «Tengo que hacer esas jugadas (improperios)».

Jugando en una ofensiva que ha luchado por generar jugadas explosivas, esos raros momentos se vuelven críticos para que los Browns se mantengan competitivos. La unidad promedia solo 13.3 puntos por juego, y el ataque aéreo ha sido en gran medida ineficaz con Joe Flacco bajo el centro.

«El que tiene Jeudy, es una de esas cosas. Me hubiera gustado sacarlo un poco antes, pero creo que Aidan (Hutchinson) pudo conseguir un poco de mano en la pelota, así que tardó un poco más», Dijo Flacco. «Y luego es solo una de esas cosas que cuando estás jugando en estos juegos difíciles, a veces no haces esas jugadas».

Jeudy viene de su primera temporada de Pro Bowl, donde atrapó 90 pases para 1,229 yardas y cuatro touchdowns. A través de cuatro juegos esta temporada, ha atrapado 13 pases para 182 yardas.

Browns QB Joe Flacco toma la culpa de la intercepción fea

Flacco lanzó dos intercepciones contra los leones. El primero llegó en una falta de comunicación con receptor abierto Cedric Tillman. Flacco lanzó una pelota a lo largo de la línea lateral, pero no había marrones en el área. Leones defensivos Kerby Joseph lo eligió fácilmente.

Muchos apuntaron con el dedo a Tillman por correr la ruta equivocada. Pero Flacco culpó después de la pérdida.

«La primera elección fue sobre mí, y cada vez que tengas la oportunidad de darle a este equipo un poco de impulso y juegan desde el liderazgo, eso los hace mucho mejores», dijo Flacco. «Esa es parte de la razón por la que son un buen equipo de fútbol. Entonces, cuando giras la pelota así y les das una buena posición y realmente no permites que nuestra defensa respalde sus oídos y hagas lo suyo, entonces vas a luchar en general».

La segunda intercepción de Flacco llegó cuando Jeudy cayó en su ruta. Jeudy parecía solicitar una bandera en la obra, pero nunca llegó. DJ Reed enganchó el pase y lo devolvió dentro de la línea de 5 yardas de los Browns. En total, los Leones cambiaron tres pérdidas de balón de Cleveland en 17 puntos.

Browns no ‘centrado’ en hacer un cambio en el quarterback

Después de caer a 1-3, las llamadas se están cada vez más difíciles de ignorar para que los Browns Reemplace el flaco con Dillon Gabriel. Después de la derrota ante los Leones, el entrenador de los Browns, Kevin Stefanski, dijo que no es donde está el «enfoque» del equipo.

«Obviamente, cuando luchamos como lo hicimos en la ofensiva, entiendo la pregunta. Pero ese no es nuestro enfoque», dijo Stefanski.

En lugar de culpar a Flacco, Stefanski responsabilizó todo por la mejora.

«Nunca se tratará de una persona. Simplemente no es», dijo Stefanski. «No estamos haciendo un trabajo lo suficientemente bueno. También me pondré allí. Tenemos que ser mejores».

Los Browns se dirigen a Londres la próxima semana para enfrentarse al Vikingos de Minnesota.