Browns vinculados al intercambio por Garrett Wilson para ayudar a Gabriel y Sanders

El marrones de cleveland son considerados en gran medida como vendedores por delante del NFL Fecha límite de cambios a principios de noviembre, aunque un par de expertos del equipo vincularon a Cleveland el miércoles con un posible intercambio por un receptor estrella descontento.

Según Tony Rizzo de ESPN Cleveland y su presentador invitado Chopz, los Browns están tratando de entrar en la pelea por el receptor abierto. Garrett Wilson del Jets de Nueva York.

“Hay mucha charla sobre receptores abiertos con los Browns, y [general manager Andrew Berry] está husmeando” Chopz dijo. «El nombre de Garrett Wilson está apareciendo ahora mismo… Eso parece un movimiento de Andrew Berry, porque Garrett Wilson parece estar fuera de combate en Nueva York porque tienen un nuevo régimen. Hay un video de él peleando con [head coach] Aarón Glenna quién el propietario respaldó ayer en realidad”.

El intercambio de Garrett Wilson tiene sentido para los Browns dado el cronograma del mariscal de campo novato

Aunque los Browns podrían estar preparándose para negociar con jugadores de alto perfil como el guardia ofensivo Wyatt Teller y ala cerrada David NjokuHacer un movimiento para adquirir un receptor de élite en realidad tiene sentido a largo plazo.

Cleveland está en medio de la audición para novato de tercera ronda Dillon Gabriel para el puesto de mariscal de campo franquicia. En algún momento de esta temporada, Shedeur Sanders También es probable que tenga la oportunidad de ser titular en algunos partidos y demostrar lo que puede hacer.

Uno de los dos lanzadores de señales de primer año del equipo podría batear, en cuyo caso hay pocas razones para no agregar un receptor abierto número uno de élite al vestuario a largo plazo. Y si ni Gabriel ni Sanders se destacan en 2025, los Browns tienen dos selecciones de primera ronda en el draft de 2026 para buscar un gran prospecto en lo que debería ser una clase de mariscales de campo fuerte.

Si Cleveland consigue un mariscal de campo de primer nivel el próximo abril, sea quien sea ese jugador, sus posibilidades de éxito aumentarán si Wilson lidera la sala de WR junto con Jerry Jeudy con destacado ala cerrada novato Harold Fannin Jr. entrando en su segunda temporada profesional.

Los Browns tienen cinco titulares novatos en 2025, incluido el corredor emergente Quinshon Judkins. Un jugador como Wilson es lo suficientemente joven para jugar en la misma línea de tiempo que la juventud de Cleveland, pero también tiene la experiencia suficiente para servir como presencia veterana y mentor en el casillero.

El contrato de Garrett Wilson se alinea con la capacidad de los Browns para dejar atrás al QB Deshaun Watson

Wilson acaba de firmar un contrato por cuatro años $130 milloneslo que lo mantiene bajo contrato hasta su temporada de 30 años en 2030. Sin embargo, ese acuerdo no entra en vigor hasta 2027.

Ya sea que los Browns cambien a Njoku o no, su contrato vence la próxima primavera. Mientras tanto, el equipo tiene otra experiencia extremadamente dolorosa. Deshaun Watson año en los libros en 2026 (80,7 millones de dólares impacto en el tope salarial).

Desafortunadamente para Cleveland, el equipo probablemente necesitará reestructurar el acuerdo de Watson una vez más para reducir ese impacto y permitir que la organización al menos intente ser competitiva la próxima temporada. Pero incluso si los Browns postergan gran parte del dinero de Watson de 2026 hacia el futuro, las circunstancias relacionadas con el contrato del QB deberían volverse considerablemente menos dolorosas después del próximo año, cuando la primera gran temporada del dinero de Wilson llegue a los libros.

El punto es que un acuerdo para un jugador como Wilson, que no se vuelve realmente costoso hasta que los Browns puedan superar las peores partes del albatros financiero que es el contrato de Watson, es más factible ahora que hace uno o dos años porque el fin de la era Watson está a la vista.

Un intercambio con Wilson también es lógico ahora porque los Browns son cada vez más jóvenes y deberían tener un mariscal de campo titular con un contrato de novato en el futuro previsible. Eso significa un señalizador que no será demasiado costoso durante las próximas temporadas y se beneficiará de crecer con un jugador como Wilson para ayudarlo a mostrarle el camino.