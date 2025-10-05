Browns Trade Pitch Nets Strong Draft Draft Pick para CB Greg Newsome II

El Cleveland Browns Todavía no están en modo de venta, pero un par de pérdidas más y eso podría ser donde termina la franquicia.

Cleveland se enfrenta al Vikingos de Minnesota en Londres el domingo 5 de octubre. El concurso está en cuestión, ya que ambas ofensas enfrentan problemas importantes de lesiones y preguntas de mariscal de campo, mientras que ambas defensas se encuentran entre las mejores unidades de la liga y obtienen después de los transeúntes opuestos particularmente bien.

Un miembro del Marrones‘La defensa irregular que está incierta para el concurso es un esquinero Greg Newsome II. No practicó el miércoles y fue un participante limitado el jueves y el viernes. Informe oficial de lesiones de Cleveland Lo enumera como cuestionable para el juego del domingo.

La antigua selección de primera ronda, que juega en la opción del equipo de quinto año de su contrato de novato, regresó a afuera después de una lágrima de Aquiles que terminó la campaña Martin Emerson Jr. sostenido durante la pretemporada.

Newsome ha sido mejor contra la carrera que el pase en 2025, pero todavía está por encima del promedio en ambos en comparación con sus compañeros de clasificación alrededor del NFL hasta el primer mes del año, por Enfoque profesional de fútbol.

Dada la experiencia de Newsome jugando tanto por dentro como afuera, y teniendo en cuenta la necesidad de que los buenos equipos en la liga tienen para un segundo esquinero externo, se ajusta al proyecto de ley como candidato principal en caso de que las cosas salgan de los rieles para Cleveland durante el próximo mes.

Un equipo en particular que podría usar Newsome es el campeón defensor del Super Bowl Filadelfia Eagles. Y dado el Águilas‘Situación, están más incentivados para gastar ahora, e incluso potencialmente gastar demasiado, en un jugador que ayuda a solidificar sus posibilidades con un título repetido.

Los marrones pueden capitalizar la necesidad del esquinero alrededor de la NFL

La pregunta más importante en NFL Los círculos con respecto a la necesidad de Filadelfia en el esquinero es donde podrían encontrar uno.

La gente sigue presentando opciones comerciales para el Águilas Como, ‘Oh, tienen que ir a buscar un CB2 y terminar esto’ «,» Brett Kollman dijo en «The Mina Kimes Show con Lenny» el jueves 2 de octubre. «Y aunque sí, estoy de acuerdo, porque todavía necesitan como una segunda esquina exterior que debería decir, o supongo que sería un CB3 para ellos: ¿qué equipo está intercambiando una esquina inicial en este momento?»

Cleveland podría ser la respuesta si el Marrones No puedo pasar Minnesota este fin de semana. La defensa de los Vikings es conocida por confundir a los mariscales de campo opuestos, particularmente a los novatos, y Dillon Gabriel está haciendo su primer comienzo después del Marrones de banca Joe Flacco.

El equipo aún no ha presentado 20 puntos este año y puede que necesite jugar su mejor juego ofensivo de la campaña para obtener una victoria sobre el Vikingos. ¿Debería perder Cleveland, el Marrones caerá a 1-4 con un juego de carretera la próxima semana contra el Pittsburgh Steelers (3-1), actualmente los líderes de la División Norte de la AFC y disfrutando de su adiós este fin de semana.

Browns podría convertir a Greg Newsome en la selección de cuarta ronda

El informe Kristopher Knox de Bleacher el 29 de septiembre se aproximó al valor comercial actual de Newsome en una selección condicional de cuarta ronda.