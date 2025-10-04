Browns Star Drops Reality Check sobre los vikingos QB Carson Wentz

Carson WentzLa reputación lo precede, y eso podría ser una mala noticia para el Vikingos de Minnesota Mientras se enfrentan al Cleveland Browns en Londres en la semana 5.

Wentz se está reemplazando por un iniciador lesionado JJ McCarthyPero el primero Filadelfia Eagles Star y la selección general No. 2 del draft de 2016 tienen un historial extenso. Si Wentz juega o no a ese nivel podría ser la diferencia entre ganar y perder por el Vikingos.

Tendrá que superar muchos obstáculos para obtener la victoria.

Browns que buscan ‘explotar’ Vikings QB Carson Wentz

Quinto año Marrones Seguridad inicial Grant Delpit habló con franqueza sobre enfrentar a los vikingos y, específicamente, Wentz esta semana. Delpit señaló un hábito particularmente malo que cree que Wentz tiene que podría resultar costoso.

Es de pérdidas de balón, y la propensión de Wentz para ellos ciertamente ha llamado la atención de Delpit.

«Veo ese tipo de oportunidades cada semana, especialmente con A You Sabes un no artista que se está convirtiendo en un titular en un nuevo equipo y cosas». Delpit dijo a los periodistas el 2 de octubre. «Y en realidad tiene un historial de voltear la pelota mucho, así que eso es algo que tenemos que explotar. Haz que sea incómodo y vaya a buscar eso».

El Marrones Ingrese esta inclinación con los Vikings en el puesto 24 en defensa anotadora, pero primero en yardas permitidas, y son los cinco primeros contra la carrera y el pase.

Hasta ahora, sin embargo, tienen solo 2 intercepciones en la temporada como equipo.

Los vikingos QB Carson Wentz deben evitar el mal hábito contra los marrones

Wentz’s Vikingos han promediado 362 yardas totales de ofensiva en los últimos dos juegos, con 242.5 ypg en el aire. El Los vikingos tuvieron dos pérdidas de balón En la semana 4 contra el Pittsburgh Steelersaunque, que podría ser siniestro para la semana 5 contra el Marrones.

Wentz ha completado el 66.7% de sus pases para 523 yardas, 4 touchdowns y 2 intercepciones en dos aperturas para el Vikingos esta temporada.

Para su carrera, Wentz tiene una línea de 22,933-157-69 en el 62.7% de finalización.

En particular, Wentz tiene las terceras intercepciones más favorecidas entre todos los QB con al menos 3,300 intentos de aprobación desde que ingresó a la liga, por Stathead. Sin embargo, su tasa de intercepción está vinculada al segundo más alto en ese grupo con, entre otros, los antiguos Vikingos QB Cosins de Kirk.

Wentz también está empatado para el Quinto juego más múltiple Entre todos los QB en ese mismo tramo. Tiene 19, uno menos que primos.

Vikings que luchan contra el error de lesiones en mal tiempo

Al agravar aún más el problema de Wentz, la línea ofensiva de los Vikings ha sido devastada por las lesiones.

Tres de los cinco miembros iniciales se perderán este concurso en Londres contra el Marrones En la semana 5. Centro Ryan Kelly está en el protocolo de conmoción cerebral, tackle derecho Brian O’Neill tiene una lesión del MCL y guardia de izquierda Donovan Jackson tiene una lesión en la muñeca.

En cambio, Marrones liniero defensivo estrella Myles Garrett No dejó dudas sobre su estado.

Myles Garrett con el deslizamiento (tijeras laterales) Rush. Gran trabajo limpiando las manos del bloqueador, reduciendo la superficie de su almohadilla y atravesando. ¡Obtiene un golpe en el QB! Si golpeas las manos, ¡venciste al hombre! #Passrush pic.twitter.com/gf6sdezfcw – DlineVids (@dlineVids1) 2 de octubre de 2025

«Se le preguntó si había alguna posibilidad de que se perdiera el juego con la lesión en el tobillo que lo tuviera Limitado en la prácticaEl Jugador Defensivo del Año de 2023, Garrett, dijo a los periodistas El 3 de octubre, «no», antes de explicar: «Soy un tipo de tipo ‘nunca digas morir’. Entonces, tienes que matarme para evitar que esté en el campo, más o menos».

La actuación de Wentz en este concurso podría recorrer un largo camino hacia la decisión de los Vikings sobre Cuándo traer de vuelta a McCarthy.