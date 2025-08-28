Browns RB Quinshon Judkins deja en claro la opción nuclear

Cleveland Browns Corredor de novato Quinshon Judkins permanece sin firmar con la temporada regular a la vuelta de la esquina.

Es una situación difícil para los Browns, quien redactó a Judkins para ser su característica. Sin embargo, el ex destacado del estado de Ohio no está considerando la opción extrema de regresar al fútbol universitario, que recientemente fue propuesto por Mike Florio de Pro Football Talk.

«Si el jugador nunca firma un contrato de la NFL (y Judkins no lo ha hecho), ¿por qué no debería poder regresar a la universidad? Firme con los Browns en absoluto, volvería a entrar en el draft en 2026 «.

La teoría de Florio agitó algo de zumbido, pero Mary Kay Cabot de Cleveland.com informó que Judkins «no está reflexionando sobre un regreso a las filas universitarias».

Los Browns seleccionaron a Judkins con la selección general No. 36 en abril. Al igual que muchos de los segundos, ha estado presionando por un acuerdo totalmente garantizado. Complicar las cosas fue su arresto en Florida en Violencia doméstica y cargos de batería.

Esos cargos desde entonces ha sido caídoPero la NFL continúa investigando. Judkins podría enfrentar una suspensión o ser colocado en la lista exenta del comisionado una vez que firme.

Browns firma el nuevo corredor en medio de la incertidumbre de Judkins

La lista inicial de 53 hombres de los Browns presentaba solo dos corredores: Veteran Jerome Ford y la selección novata de cuarta ronda Dylan Sampson. Eso no duró mucho. Cleveland afirmó Raheim Sanders El miércoles. Sanders fue renunciado por los Chargers durante los cortes de la lista.

«El reproductor productivo, buen tamaño, corre duro» El entrenador de los Browns, Kevin Stefanski, dijo de Sanders. «Tenemos que llevarlo aquí y ver cómo lo hace. La cinta es buena».

El asistente del gerente general de los Browns, Glenn Cook, dijo que la firma de Sanders, un novato no reclutado de Carolina del Sur, no tiene que ver con la situación de Judkins.

«Lo que más habla es en agosto, puede sentir que estás en un lugar determinado, y cuando llegas a enero, hay escasez». Cook dijo. «Estamos emocionados de obtener el talento, darle al cuerpo técnico y dejar que lo despleguen de la mejor manera que les parezca».

Los Browns también trajeron a Ahmani Marshall y Trayveon Williams al equipo de práctica. Marshall y Williams estaban con los Browns en la pretemporada.

Los Browns también firman el QB Bailey Zappe para practicar el equipo

Otro Adición notable para los Browns Esta semana es mariscal de campo Bailey Zappe. Anteriormente pasó un tiempo en Cleveland, comenzando el final de la temporada 2024.

Zappe es el cuarto mariscal de campo sano en la mezcla para los Browns. Joe Flacco se abrirá como el inicio, con Dillon Gabriel Como su copia de seguridad principal. Shedeur Sanders es el número 3 en la tabla de profundidad, por lo que no está claro dónde se ubicará Zappe.

Zappe pasó la pretemporada con el Jefes de Kansas CityCompletando 15 de 27 pases para 104 yardas con dos intercepciones en tres juegos.

The Browns lanzó recientemente veterano Tyler Huntley y negociado Kenny Pickett hacia Las Vegas Raiders.