Browns rasgados para la firma de Bond de Isaiah

El Cleveland Browns Se espera que firmen el receptor novato no reclutado Isaiah Bond, una decisión que ha venido con una reacción violenta.

Bond fue un nombre polarizador durante el borrador del proceso debido a algunos problemas fuera del campo. El era Detenido en abril después de que una mujer alegó un encuentro no consensuado. Algunos habían proyectado Bond como un selección de ronda a mitad de ronda Pero no fue reclutado mientras los equipos esperaban el resultado del caso.

Bond se entregó a la policía de Frisco con una orden de agresión sexual en abril y fue liberado con una fianza de $ 25,000. Después de revisar la evidencia, un gran jurado Devolvió un sin factor – Declinar para acusar – el jueves, limpiando el camino para que firme inmediatamente con cualquier equipo como agente libre no reclutado.

Poco después se anunció que no sería acusado, Bono emitió una declaración diciendo que había firmado con los Browns.

«En primer lugar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los Cleveland Browns por creer en mí y permitirme la oportunidad de continuar mi carrera en la NFL», dijo Bond. «El fútbol ha sido mi pasión desde que tenía seis años, y jugar a este nivel es una bendición que nunca daré por sentado. Entiendo que jugar en la NFL es un privilegio, y estoy agradecido todos los días de vivir mi sueño de la infancia.

«Aprender esta ofensiva, construir relaciones sólidas con mis compañeros de equipo y hacer contribuciones significativas dentro de la comunidad de Cleveland. Estoy decidido a demostrar la organización de los Browns y todos los que creen en mí correctos para confiar en mí».

Lloyd: los marrones tienen ‘problema cultural’

Bond es una firma clásica de bajo riesgo y alta recompensa para los Browns en una posición de necesidad. Aún así, el movimiento ha levantado las cejas, reavivando las críticas a la disposición de Cleveland de arriesgarse a los jugadores con equipaje, un patrón que algunos creen que habla de un problema cultural más profundo dentro de la organización.

«Los Browns tienen un problema cultural. Es por eso. Porque siguen haciendo cosas como esta. Hay una marca contra Isaiah Bond. Independientemente de lo que hizo o no. Hay una marca contra él. Y si es inocente, lo siento por él». Jason Lloyd del atlético dijo En el mejor espectáculo deportivo de Cleveland. «Pero los Browns cobraron todas sus fichas en Deshaun (Watson), y no obtuvieron el retorno de ello. Los Browns siguen vendiendo su credibilidad y siguen vendiendo su alma en lazos basura».

Lloyd señaló a Watson, quien fue suspendido por 11 juegos en 2022 después de ser acusado de conducta sexual inapropiada por más de dos docenas de mujeres, y Kareem Hunt, quien se unió a Cleveland en 2019 después de que los Chiefs de Kansas City lo liberaron cuando un video lo mostró moviendo y pateando a una mujer. Esas apuestas, y muchas otras, han valido la pena para los Browns.

«Hay franquicias que se han ganado el derecho de arriesgarse a los tipos con pasados a cuadros. Los Browns no son una de ellas», dijo Lloyd. «Los Browns los llevan a todos y ¿cuál ha sido la recompensa?»

Isaiah Bond es poco probable que enfrente el castigo de la NFL

Bond ha dicho que está firmando con los Browns pero el El equipo aún no ha anunciado oficialmente un acuerdo. Se espera que se finalice pronto, según Mary Kay Cabot de Cleveland.com.

«Los Browns, que pasaron mucho tiempo explorando la fianza en el proceso previo al draft y lo llevaron al campus hipotecario de CrossCountry para una visita al top 30, lo han mantenido con pestañas durante todo el proceso legal y están dando los toques finales en su diligencia debida. Si todo va según lo planeado, lo firmarán pronto». Cabot dijo el viernes.

Cabot agregó que la NFL todavía está revisando la situación de Bond, pero es poco probable que enfrente un castigo en forma de suspensión.

Si Bond firma este fin de semana, necesitará ponerse al día rápidamente. La tabla de profundidad del receptor de Cleveland está abierto de par en par más allá de la opción No. 1 Jerry Jeudy y recipiente de tercer año Cedric TillmanDar a Bond una oportunidad real de forjar un papel.