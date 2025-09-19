Browns QB Shedeur Sanders vinculado a NFC Powerhouse

El Cleveland Browns Se negoció en la quinta ronda del draft de la NFL para aterrizar Shedeur Sanders, probablemente consciente de que otro equipo estaba esperando saltar.

El deslizamiento muy discutido de Sanders de una primera ronda proyectada a la primera ronda hasta el No. 144 en general terminó en Cleveland. Múltiples equipos tenían interés en Sanders como una perspectiva de desarrollo, incluida la previamente informada Ravens de Baltimore Y el campeón defensor del Super Bowl Filadelfia EaglesSegún el ex MVP de la NFL Cam Newton.

«Mi fuente me dice que no eran solo los Baltimore Ravens. Eran tres equipos. Los Cleveland Browns, los Philadelphia Eagles, y también eran los Baltimore Ravens», Newton dijo en su podcast recientemente. «Los Philadelphia Eagles: Jalen Hurts ha sido nada menos que el ciudadano modelo. Y, por supuesto, está pensando para sí mismo como, estás hablando de desarrollo, estás hablando de prepararlo para ser un posible mariscal de campo titular».

Los Eagles tuvieron la selección No. 145. Los Browns cambiaron dos selecciones de ronda tardía al Seattle Seahawks a saltar Filadelfia.

Shedeur Sanders es poco probable que vean campo con marrones

Tanto los Ravens como los Eagles ya tienen entrantes arraigados: dos veces MVP Lamar Jackson Y duele, lo que significa que Sanders probablemente enfrentó un largo camino si terminaba con cualquiera de las franquicias.

«Todo el dinero no es buen dinero», dijo Newton. «Sabía que no jugaría a menos que Lamar o Jalen se lastimen».

Aún así, su camino en Cleveland se ve similar. Entra en la temporada como el mariscal de campo No. 3 detrás de 40 años Joe Flacco y compañero novato Dillon Gabriel. La ex estrella de Colorado es No se espera ver el campo este año.

«Para todos los teóricos de la conspiración de fútbol que intentan decodificar la verdadera razón por la que los Cleveland Browns redactaron a Shedeur Sanders, aquí está la verdad: no hay un gran secreto. La elección no fue un plan maestro de la propiedad». Dianna Russini de la atlética informó. «Fue el llamado del GM Andrew Berry, arraigado en su creencia de que el cuerpo técnico de Cleveland podría sacar lo mejor de Sanders y ayudarlo a convertirse en un mariscal de campo de la NFL. Será un proceso y los Browns quieren seguir desarrollándolo.

«No planee ver la selección de quinta ronda en el campo esta temporada a menos que las cosas se vuelvan realmente extrañas. Cleveland cree en la experiencia de Joe Flacco y el desarrollo de Dillon Gabriel como la copia de seguridad».

Browns QB Shedeur Sanders esquiva la pregunta en el draft

Adam Schefter de ESPN informó el domingo que los Ravens habían planeado seleccionar a Sanders en la quinta ronda del draft, pero el ex destacado de Colorado le dijo a Baltimore que no lo llevara. Según SchefterSanders dejó en claro que no quería unirse a una lista con Jackson y establecerse en un papel de respaldo.

Se le preguntó a Sanders sobre el informe tras la pérdida de Cleveland ante Baltimore y declinó dar claridad.

«Mi respuesta es que estoy enfocado en el ahora» Dijo Sanders. «Realmente no hablo de nada en el pasado, y lo que sucedió en el pasado, es lo que es. Estoy más concentrado en cómo fue este juego y descubrir cómo avanzar desde aquí.

«Ni siquiera creerías, mi memoria no regresa tan lejos. Ni siquiera recuerdo nada después del draft. Solo recuerdo que estoy aquí, voy a practicar todos los días y es una regla de 24 horas … no sirve de ningún propósito en mi vida».

Los Browns se enfrentan a los Green Bay Packers esta semana. Flacco sigue siendo el iniciador, aunque Las llamadas están empezando a crecer para que Gabriel se haga cargo.