Browns QB Shedeur Sanders recibe malas noticias en impulso para comenzar un trabajo

Shedeur Sanders impresionó en su debut con el Cleveland BrownsPero el novato de la quinta ronda sigue siendo una gran oportunidad para ganar el trabajo inicial, según una fuente prominente.

Sanders capitalizado en su oportunidad en el centro de atención durante una victoria de pretemporada de 30-10 contra el Panteras de Carolina el viernes. Pasó para 138 yardas y dos touchdowns mientras completaba el 61 por ciento de sus pases.

Sanders está compitiendo con Joe Flacco, Kenny Pickett y Dillon Gabriel para el trabajo inicial. Estaba detrás de los tres en la tabla de profundidad inicial. Solo Sanders y Veterano recién firmado Tyler Huntley adecuado para la inclinación de pretemporada contra los Panthers.

Sanders pudo calmar a algunos de sus críticos con su actuación, pero la realidad de que ganará el trabajo inicial de la puerta aún es poco probable, por Mary Kay Cabot de Cleveland.com

«La verdad es que, si bien el comienzo fue emocionante y prometedor, Sanders es probable que siga siendo un tiro largo para vencer a Joe Flacco y ganar el trabajo inicial fuera de la puerta». Cabot dijo el domingo. «Concedido, trajo el jugo y les dio a los Browns una chispa muy necesaria, pero todavía tiene un largo camino por recorrer antes de poder enfrentarse con Burrow en el primer partido y luego aventurarse en el estadio de M&T Bank contra la defensa y jugar de los Ravens y jugar tan rápido como era necesario».

Browns no ofrece pistas en la competencia QB después de la gran noche de Sanders

El entrenador en jefe de los Browns, Kevin Stefanski, no ha ofrecido ninguna pista sobre cómo el sólido rendimiento de Sanders ha afectado a la competencia de quarterback. El patrón de los Browns está más centrado en la salud de su habitación de mariscal de campo, con Gabriel y Pickett ambos lidiar con lesiones en los isquiotibiales.

«Necesitamos pasar los próximos días desde el punto de vista de la lesión y ver dónde están todos», Stefanski dijo. «Estoy realmente enfocado en todos los mariscales de campo y cada uno de estos representantes anoche, cuán importantes son. Así que eso es en lo que estoy enfocado más que nada».

Stefanski ofreció algunos elogios a Sanders, quien dijo que recibiría «una tonelada de repeticiones esta semana. Sanders aún no ha trabajado con la ofensiva inicial en el campo de entrenamiento.

«Tenemos un estándar para esa posición y realmente en cada posición, pero ciertamente para la posición de quarterback», dijo Stefanski. «Hay un estándar por el cual jugamos y cómo jugamos y cómo operamos y cómo cuidamos el fútbol y ese tipo de cosas. Por lo tanto, hay cosas que Shedeur puede limpiar, él limpiará, pero en general pensé que la operación era realmente buena y eso es importante cuando tienes diferentes tipos allí».

Browns QB Shedeur Sanders todavía se centró en el crecimiento

Sanders jugó bien, pero admitió después del juego que hay espacio para mejorar.

«¿Jugué hasta la par? No, no siento que lo hice» Dijo. «Pero en general, el objetivo principal era ganar, y eso es honestamente lo que hicimos».

La compostura de Sanders fue evidente en su debut, manejando el centro de atención de alta presión con aplomo. Con muchos ojos sobre él, permaneció tranquilo y en control mientras ejecutaba eficientemente la ofensiva de los Browns.

«Me siento cómodo con sentirme incómodo, así que eso es lo que es», dijo Sanders. «Me puse en los bolsillos de encontrar mi ritmo, y tuve que entrar en ese más rápido, independientemente de nada. Pero en general, me sentí como yo, y no pude hacerlo, por supuesto, sin el tiempo. No pude hacerlo sin el juego. No pude prescindir de nada».

Los Browns tendrán prácticas articulares con el campeón defensor del Super Bowl Filadelfia Eagles esta semana. Los lados se enfrentarán en un enfrentamiento de pretemporada el 16 de agosto.