Browns QB Shedeur Sanders pidió polvo de medios

Colin Cowherd ofreció algunos consejos para Cleveland Browns El mariscal de campo Shedeur Sanders después de su intercambio posterior al juego con un reportero después del primer partido de pretemporada del equipo.

Sanders iba en alto después de pasar para 138 yardas y dos touchdowns en una victoria de 30-10 contra el Panteras de Carolina. Después del juego, parecía tener un Conversación tensa con Tony Grossi de ESPN Cleveland.

«Tony, espero que tengas algo positivo que decir sobre mí. Siempre dices cosas negativas sobre mí. Nunca te he visto decir nada positivo sobre mí. Y estoy como, ‘No te he hecho nada'», «,», «,», «,», «,» «, Dijo Sanders Antes de romper una sonrisa y alejarse. «¡Qué hice!»

Cowherd, un partidario de Sanders, le ofreció al novato algunos consejos mientras rompía el clip.

«Shedeur, ¿qué estás haciendo? Sal de allí. No quiero que veas clips de Tony Grossi Tiktok», Cowherd dijo. «No busques simpatía y apoyo de un tipo de radio local. Mira la película. Y nuevamente, no es el fin del mundo. Es un buen niño, pero el juicio para él tendrá que ser excepcional».

Cowherd: Shedeur Sanders necesita madurez para encontrar éxito

Sanders causó una impresión en su primer comienzo, agregando combustible a un tren exagerado que ya se movía a toda velocidad. Cowherd cree que el novato tiene las herramientas para tener éxito en la NFL, pero enfatizó que Sanders debe sobresalir en los puntos más finos de la posición para dejar su huella.

“His traits are all good enough to be a mid-tier NFL quarterback — Dak Prescott-level. I think he throws a better ball than Dak. But he’s not great at those things. He’s not Cam (Newton), he’s not Big Ben, he’s not Josh Allen, Mahomes, or Stafford. So he’s going to have to be better in the other 30-40% of quarterback play, which is maturity, focus, IQ, film study and Excelencia previa a SNAP «.

Después de su primera acción de pretemporada, Sanders tenía confianza, pero admitió que podría haber sido mejor.

«Sentí que sabía las respuestas a la prueba. Sé que estoy listo por el momento», Dijo Sanders. «¿Jugué hasta la par? No, no siento que lo hice, pero en general el objetivo principal era ganar y eso es honestamente lo que hicimos».

Browns todavía indeciso al iniciar QB para la próxima inclinación de pretemporada

Todavía está por determinarse si Sanders tendrá un segundo inicio de pretemporada esta semana cuando los Browns se enfrenten a los Philadelphia Eagles. Kenny Pickett, Dillon Gabriel y Joe Flacco estaban todos inactivos para el abridor de pretemporada.

Gabriel regresó a los ejercicios de equipo el lunes después de lidiar con un torto isquiotibial. Todavía se espera que Pickett esté dejado de lado para el juego de pretemporada y los Browns no se adapten a Joe Flacco, de 40 años, para el enfrentamiento.

El entrenador de los Browns, Kevin Stefanski, dijo que el equipo aún no ha decidido su plan.

«No estoy allí en el juego en sí. El miércoles, jueves, tendré una mejor idea del juego y cómo vamos a manejar eso», dijo Stefanski el lunes. «Los actualizaré. Pero aún no estamos allí».

Tyler HuntleyA quién firmó el equipo la semana pasada, también tendrá en cuenta los representantes de pretemporada.