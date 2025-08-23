Browns QB Shedeur Sanders hace una declaración de 1 palabra en el futuro

A pesar de un final de pretemporada, Shedeur Sanders se siente como si haya hecho lo suficiente para hacer el Cleveland Browns‘Lista de 53 hombres, y tal vez incluso comience en algún momento.

Sanders entró en la segunda mitad contra el Rams de Los Ángeles el sábado y no pudo poner nada. De hecho, la ofensiva se retrocedió principalmente en la segunda mitad. Fue despedido cinco veces por una pérdida acumulada de 41 yardas y Sanders completó solo tres pases para 16 yardas.

Sanders fue mucho mejor en su debut de pretemporadaPasando para 138 yardas y dos puntajes contra el Panteras de Carolina El 8 de agosto. No jugó en el segundo juego de pretemporada del equipo mientras se ocupaba de una lesión oblicua.

Los Browns recortarán su lista a 53 jugadores en los próximos días. Sanders cree que es una cerradura.

«Obviamente,» Dijo Sanders Cuando se le preguntó si siente que ha hecho lo suficiente para hacer el corte final.

Continuó: «Creo que, en general, como jugador, creo que puse el trabajo. Siento que todo lo que hago, trato de hacerlo lo mejor posible, y eso es todo lo que puedo pedir … Siento que lo hago, pero soy mi propio jugador. Pienso en mí mismo en gran consideración. No es mi decisión».

Sanders también dio una respuesta de una palabra sobre si debería recibir una oportunidad como titular.

«Sí,» Sanders le dijo a Daniel Oyefusi de ESPN.

Los marrones probablemente mantengan a Shedeur Sanders

Se espera que los Browns mantengan cuatro quarterbacks. Gerente General de Browns Andrew Berry casi confirmó que Durante su entrevista en el juego.

«No es una gran decisión para nosotros. Los cuatro tipos han hecho lo que hemos pedido. Obviamente, tres de ellos han lidiado con lesiones durante todo el tiempo aquí», dijo Berry. «La realidad es que tienes 53 puntos de lista, cinco son realmente puntos de desarrollo o inactivos. Además, después del covid, las reglas de la lista son mucho más flexibles. Puedes construir tu lista de días de juego de manera bastante creativa. El quarterback es la posición más importante en los deportes. Tenemos una habitación donde nos gustan todos los chicos allí. No lo vemos como un problema, lo vemos como más de una oportunidad».

Algunos han visto la postura de cuatro cuartos de los Browns como potencial cebo comercial. Es un movimiento poco convencional, especialmente con dos novatos en la mezcla. Joe Flacco comenzará la semana 1, con Kenny Pickett, Dillon Gabriel Y Sanders esperaba quedarse como copias de seguridad.

Shedeur Sanders no está contento con ser tirado

Sanders parecía que tendría un Final disparo para demostrar su valía en una situación de alta presión contra los Rams. Los Browns cayeron por un punto con dos minutos restantes, pero en su lugar eligieron insertar veteranos Tyler Huntleyquien no se espera que haga la lista final.

Sanders estaba visiblemente decepcionado por la decisión al margen y habló al respecto después del juego.

«No sabía que estaba fuera. Estaba en la bicicleta, me estaba encendiendo para ese viaje de dos minutos. Esa es una situación de la que sueña en cada quarterback», Sanders dijo después del juego. «Esa es una situación en la que he estado antes. Pensé que estaba dentro, pero luego me dijo que no lo estaba».

Los Browns abrirán su temporada regular el 4 de septiembre contra el Bengals de Cincinnati.